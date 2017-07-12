Симферополь очистят от железных гаражей
Руководство Симферополя обещает демонтировать все самовольные «ракушки» для авто.
Руководство Симферополя обещает демонтировать все самовольные «ракушки» для авто.
Администрация Симферополя всерьез взялась за автолюбителей, которые не считаются с интересами других горожан. На сегодняшний день с улиц и дворов начали убирать разномастные шлагбаумы и парковочные барьеры. Сейчас очередь дошла до железных «ракушек».
— Металлические гаражи внутри дворов ущемляют права других жильцов на использование придомового пространства, — сообщает
Сейчас симферопольские чиновники заняты проверкой разрешительной документации на «ракушки» и выдачей их хозяевам предписаний о сносе.
— Если собственники их сами не уберут, то однозначно, следующим шагом будет демонтаж самовольно установленных металлических гаражей, — сообщили в