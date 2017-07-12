Симферополь очистят от железных гаражей

Администрация Симферополя всерьез взялась за автолюбителей, которые не считаются с интересами других горожан. На сегодняшний день с улиц и дворов начали убирать разномастные шлагбаумы и парковочные барьеры. Сейчас очередь дошла до железных «ракушек».

— Металлические гаражи внутри дворов ущемляют права других жильцов на использование придомового пространства, — сообщает пресс-служба администрации Симферополя. — Монтаж подобных конструкций без разрешительных документов — это «самозахват» земли, которой в городе и так мало.

Сейчас симферопольские чиновники заняты проверкой разрешительной документации на «ракушки» и выдачей их хозяевам предписаний о сносе.