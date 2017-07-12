Жители двух районов Волгограда останутся без воды 13 июля
Коммунальщики отключат холодную воду в Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда 13 и 14 июля.
Коммунальщики отключат холодную воду в Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда 13 и 14 июля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», в Кировском районе воду отключат с 07:30 13 июля до 08:30 14 июля, а в Тракторозаводском — с 06:00 до 20:30 13 июля.
Так, ограничение водоснабжения коснется жителей улиц Козака, Федотова, 64-ой Армии, Быстрова, Маресевой, Жолудева, Шурухина, Дзержинского, Дегтярева, Мещерякова, Гроссмана. Подробнее адреса можно узнать тут.
Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с обновлением участков водовода диаметров 315 и 400 миллиметров. Во время ремонта подрядчик организует для местных жителей подвоз воды.