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17:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское УФАС намерено проверить обоснованность цен на яблоки в торговых точках региона

Нижегородское УФАС намерено проверить обоснованность цен на яблоки в торговых точках региона. Об этом сообщил глава антимонопольного ведомства Михаил Теодорович на пресс-конференции 12 июля 2017 года.

По его словам, в результате ежемесячного мониторинга цен на социально-значимые продукты был зафиксирован рост цены на яблоки на 23,85% (в период с 07 июня по 11 июля). Цена выросла с 78,92 рублей до 97,74 рублей.

«Такой скачок цен наводит на мысль о вмешательстве в ценообразование “невидимой руки”. Вкупе с динамикой цены на закупки мы видим основание для того, чтобы проверить действия участников рынка. Для этого мы готовим материал для обращения в прокуратуру и одновременно направляем запросы в торговые организации, чтобы увидеть входные цены и надбавки — и сделать соответствующие выводы», — заявил Теодорович.

Также за указанный период был зафиксирован рост цены на белокочанную капусту на 30% (с 37,72 до 49,04 рублей), апельсины на 15,98% (с 79,62 до 92,34 рублей), груши на 24,62% (с 118,54 до 147,73 рубля) и сахарный песок на 10,93% (с 37,80 до 41,93 рубля). А наиболее значительное снижение цен было зарегистрировано на: геркулес (овсяные хлопья) на 12,72% (с 40,08 до 34,98 рубля), пшено — на 11,22% (с 42,71 до 37,92 рублей), мандарины на 17,10% (с 148,54 до 123,4 рублей), лимоны на 21,76% (с 124,36 до 97,30 рублей) и картофель 40,83% (с 53,24 до 31,05 рублей).

Подводя итог, Теодорович отметил, что динамика цен на продукты остается в пределах нормы, а сезонное удешевление ряда круп объясняется летним периодом, когда люди отдают предпочтение свежим фруктам и овощам.

Напомним, что фрукты и овощи заметно подорожали в Нижегородской области с мая по июнь 2017 года.

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