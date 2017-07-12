Александру Тихановичу исполнилось бы в четверг 65 лет

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Народному артисту Беларуси и экс-солисту ансамбля «Верасы» Александру Тихановичу 13 июля исполнилось бы 65 лет.

Александр Тиханович — один из солистов легендарного ансамбля «Верасы», соучредитель Театра песни и собственного продюсерского центра. Последние годы он выступал в дуэте с супругой Ядвигой Поплавской и активно помогал молодым артистам пробиваться на сцену.

Артист родился в столице БССР 13 июля 1952 года, то есть в этот четверг ему исполнилось бы 65 лет.

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После учебы в консерватории, уже с 1973 года он начал выступать в ансамбле «Верасы» и снискал всесоюзную славу, став одним из самых известных в других советских странах исполнителем из Беларуси.

Исполненные Тихановичем и его будущей супругой песни «Завируха», «Малиновка», «Я у бабушки живу» были известны жителям всего Советского союза, а слушали их с удовольствием на концертах люди и спустя два десятка лет после развала СССР.

После ухода из «Верасов» Тиханович занимался сольной карьерой и работал продюсером. Среди артистов, которым он помог «пробиться» на сцену — Александр Солодуха и группа «Ляпис Трубецкой». Несколько лет артист возглавлял белорусский отбор на конкурс песни «Евровидение» — «Еврофест», и именно при нем был выбран представителем страны Дима Колдун, занявший в итоге шестое место на конкурсе — самое высокое в истории участия Беларуси.