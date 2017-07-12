Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Интимная пластика в Великобритании помолодела
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
СМИ: Барак Обама разводится с женой
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
«Визг стаи шакалов»: реакция Крыма на резолюцию ОБСЕ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8Зомби Большой двадцатки
17:15 (мск), источник: Sputnik.by

Александру Тихановичу исполнилось бы в четверг 65 лет

Легенды белорусской эстрады не стало в конце января, а прощаться с Тихановичем тогда пришли тысячи людей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Народному артисту Беларуси и экс-солисту ансамбля «Верасы» Александру Тихановичу 13 июля исполнилось бы 65 лет.

Александр Тиханович — один из солистов легендарного ансамбля «Верасы», соучредитель Театра песни и собственного продюсерского центра. Последние годы он выступал в дуэте с супругой Ядвигой Поплавской и активно помогал молодым артистам пробиваться на сцену.

Артист родился в столице БССР 13 июля 1952 года, то есть в этот четверг ему исполнилось бы 65 лет.

Читайте также
Его хватало на всех. Секрет семьи Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской

После учебы в консерватории, уже с 1973 года он начал выступать в ансамбле «Верасы» и снискал всесоюзную славу, став одним из самых известных в других советских странах исполнителем из Беларуси.

Исполненные Тихановичем и его будущей супругой песни «Завируха», «Малиновка», «Я у бабушки живу» были известны жителям всего Советского союза, а слушали их с удовольствием на концертах люди и спустя два десятка лет после развала СССР.

После ухода из «Верасов» Тиханович занимался сольной карьерой и работал продюсером. Среди артистов, которым он помог «пробиться» на сцену — Александр Солодуха и группа «Ляпис Трубецкой». Несколько лет артист возглавлял белорусский отбор на конкурс песни «Евровидение» — «Еврофест», и именно при нем был выбран представителем страны Дима Колдун, занявший в итоге шестое место на конкурсе — самое высокое в истории участия Беларуси.

Народного артиста не стало в ночь с 27 на 28 января в Минске, причиной смерти стала тяжелая болезнь, которую Тиханович старался скрыть от поклонников. Проститься с легендой белорусской музыки захотели тысячи людей, они провожали его в последний путь овациями под знаменитую «Малиновку».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лепс выступил на 'Славянском базаре' и даже снял темные очки
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
«ВКонтакте»: новые ограничительные меры для соцсетей неисполнимы
Песков сравнил ситуацию с сыном Трампа и Весельницкой с сериалом
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
ЦБ предупредил о росте цен из-за холодов
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
Москва изменит схему наземного транспорта из-за реновации
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь