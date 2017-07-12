Небо над Кишиневом резко почернело: что происходит

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В молдавской столице в среду днем усилился ветер и небо в считанные минуты почернело. Об этом несколько часов назад предупредили метеорологи.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый код» метеоопасности в связи с грозами, ливнями с градом и сильным ветром. Предупреждение действует с 15.00 до 00.00. По информации синоптиков, на большей части республики пройдут грозы, местами сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 15−20 м/с.

Кроме того, в стране 12 июля действует и предупреждение в связи с жарой — в большинстве районов ожидается более +33 градусов.

Что делать в грозу?

В таких погодных условиях появляется вероятность получения удара молнией, возможны повреждения линий электропередач. Также при такой погоде могут пострадать сельскохозяйственные культуры.

В такую погоду метеорологи рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости. Людям следует находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества. Также должны быть закрыты все окна и двери. Кроме того, в грозу лучше отключить от электросетей электробытовую технику, находиться вдали от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно.

Чтобы избежать удара молнией, при отсутствии надежного убежища в открытом поле следует свернуться клубком, колени прижать к груди. Такое положение, подчеркивают специалисты, позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы.