В центре Петербурга начали прокладывать велодорожки

Петербургские поклонники двухколесного транспорта ликуют — в Смольном перешли от слов к делу. На Петроградской стороне и на набережной реки Фонтанки начали прокладывать велодорожки.

— Согласно требованиям государственного контракта, подрядчику предстоит уже в июле обустроить велодорожки на набережной реки Фонтанки и на Петроградской стороне, а до конца лета по маршрутам Гражданский проспект — Центр (до Гренадерского моста) и Луначарского проспекта (от Выборгского шоссе до улицы Руставели), — сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы по строительству велодорожек будут идти в несколько этапов.

— Воспользоваться велодорожками жители смогут уже в скором времени по мере открытия участков, — добавили в КРТИ.