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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Петербурга начали прокладывать велодорожки

Первые выделенные полосы появятся на Петроградской стороне и на набережной реки Фонтанки.

Петербургские поклонники двухколесного транспорта ликуют — в Смольном перешли от слов к делу. На Петроградской стороне и на набережной реки Фонтанки начали прокладывать велодорожки.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Согласно требованиям государственного контракта, подрядчику предстоит уже в июле обустроить велодорожки на набережной реки Фонтанки и на Петроградской стороне, а до конца лета по маршрутам Гражданский проспект — Центр (до Гренадерского моста) и Луначарского проспекта (от Выборгского шоссе до улицы Руставели), — сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы по строительству велодорожек будут идти в несколько этапов.

— Воспользоваться велодорожками жители смогут уже в скором времени по мере открытия участков, — добавили в КРТИ.

Правда, когда точно они будут готовы принять велосипедистов — неизвестно.

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