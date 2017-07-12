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17:46 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия: в Калининграде разведут Юбилейный мост из-за т/х «Ордовик»

На следующей неделе в Калининграде вновь разведут пешеходный мост «Юбилейный». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Источник: Новый Калининград

По информации МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», разведут мост в ночь с понедельника на вторник с 23:00 до 05:00. Сделано это будет ради следующего вверх по реке т/х «Ордовик».

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