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18:30 (мск), источник: Volga News

Самарский гребец Илья Штокалов получит бронзу Олимпийских игр 2016 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, 11 июля, опубликовал решение, согласно которому самарский гребец Илья Штокалов будет официально признан бронзовым призером XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

16 августа 2016 года в рамках Олимпийских игр состоялись соревнования по гребле в каноэ-одиночке на 1000 метров. По их итогам третье место занял молдаванин Сергей Тарновский, самарский спортсмен Илья Штокалов стал четвертым. Через несколько дней Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) сообщила, что допинг-проба Тарновского, которую он сдавал перед Олимпийскими играми, дала положительный результат.

Молдавский гребец был временно отстранен, а в январе 2017 года ICF дисквалифицировала его на 4 года, лишив бронзовой медали Олимпиады в Рио. Тем не менее, Штокалов не мог быть официально признан бронзовым призером до момента завершения всех юридических разбирательств по данному вопросу.

Тарновский подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) — высшую инстанцию по рассмотрению спора. В своей апелляции спортсмен утверждал, что найденное в его пробе запрещенное вещество GHRP-2 (релизинг-пептиды гормона роста) попало в его организм с пищевой добавкой. Комиссия CAS посчитала, что спортсмен не смог доказать отсутствие намерений в употреблении допинга, предоставив свою версию без каких-либо подтверждающих доказательств. Суд отклонил апелляцию Тарновского и подтвердил решение ICF. Соответствующее решение CAS опубликовал 11 июля 2017 года.

Таким образом, Международный олимпийский комитет вручит бронзовую медаль Олимпийских игр — 2016 Илье Штокалову.

«Конечно, я ждал решения CAS, но особо уже не надеялся, что получу эту бронзовую медаль Игр в Рио. Я очень рад, доволен этим решением! Все-таки олимпийский финал прошел в острой борьбе, интервал между третьим и четвертым местами был минимальнейшим. Все меня постоянно спрашивали: что, когда уже решат, когда получишь медаль? Ну все, груз ожидания спал, бронзу передают мне», — сказал Илья Штокалов в интервью агентству «Р-Спорт».

Илья Штокалов выступит на чемпионате Европы, который пройдет в болгарском Пловдиве 14—16 июля, в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров, сообщает министерство спорта Самарской области.

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