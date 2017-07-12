Около 5 тысяч га посевов погибли в Нижегородской области
Урожай основных культур ожидается примерно на уровне прошлого года, хотя качество зерна может оказаться ниже.
Урожай основных культур ожидается примерно на уровне прошлого года, хотя качество зерна может оказаться ниже.
Как сообщили агентству НТА — Приволжье в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, подведены итоги сева. Проведена ревизия озимых культур. Из посеянных 208 тыс. га в весенний период погибло около 5 тыс. га. Все они пересеяны яровыми культурами. К уборке сохранилось 203 тыс. га озимых культур, в том числе 200 тыс. га озимых зерновых. Яровой сев выполнен в полном объеме и составил 647,2 тыс. га (на уровне прошлого года).
В министерстве отметили, что неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период сева, а также переувлажнение почвы
На данном этапе создаются все условия для формирования хорошего урожая. По предварительным оценкам, в 2017 году планируется произвести чуть более 1 млн тонн зерна, порядка 870 тысяч тонн картофеля и 355 тысяч тонн овощей. Таким образом, урожай основных культур ожидается примерно на уровне прошлого года, хотя качество зерна может оказаться ниже.
Напомним, опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы