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18:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около 5 тысяч га посевов погибли в Нижегородской области

Урожай основных культур ожидается примерно на уровне прошлого года, хотя качество зерна может оказаться ниже.

Как сообщили агентству НТА — Приволжье в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, подведены итоги сева. Проведена ревизия озимых культур. Из посеянных 208 тыс. га в весенний период погибло около 5 тыс. га. Все они пересеяны яровыми культурами. К уборке сохранилось 203 тыс. га озимых культур, в том числе 200 тыс. га озимых зерновых. Яровой сев выполнен в полном объеме и составил 647,2 тыс. га (на уровне прошлого года).

В министерстве отметили, что неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период сева, а также переувлажнение почвы из-за непрекращающихся осадков сместили агротехнические сроки сева в Нижегородском регионе.

На данном этапе создаются все условия для формирования хорошего урожая. По предварительным оценкам, в 2017 году планируется произвести чуть более 1 млн тонн зерна, порядка 870 тысяч тонн картофеля и 355 тысяч тонн овощей. Таким образом, урожай основных культур ожидается примерно на уровне прошлого года, хотя качество зерна может оказаться ниже.

Напомним, опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы из-за дождей зарегистрировано в Шахунском и Павловском районах Нижегородской области.

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