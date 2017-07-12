Около 5 тысяч га посевов погибли в Нижегородской области

Как сообщили агентству НТА — Приволжье в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, подведены итоги сева. Проведена ревизия озимых культур. Из посеянных 208 тыс. га в весенний период погибло около 5 тыс. га. Все они пересеяны яровыми культурами. К уборке сохранилось 203 тыс. га озимых культур, в том числе 200 тыс. га озимых зерновых. Яровой сев выполнен в полном объеме и составил 647,2 тыс. га (на уровне прошлого года).

В министерстве отметили, что неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период сева, а также переувлажнение почвы из-за непрекращающихся осадков сместили агротехнические сроки сева в Нижегородском регионе.

На данном этапе создаются все условия для формирования хорошего урожая. По предварительным оценкам, в 2017 году планируется произвести чуть более 1 млн тонн зерна, порядка 870 тысяч тонн картофеля и 355 тысяч тонн овощей. Таким образом, урожай основных культур ожидается примерно на уровне прошлого года, хотя качество зерна может оказаться ниже.