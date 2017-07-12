Кишинёв останется без дельфинария

Источник: Actualitati.md

Последний день работы дельфинария пока еще не назван. Дельфины попрощаются с жителями Кишинева в прощальной программе под названием Adio Moldova.

В ближайшее время дельфины будут перевезены в Одессу.

Цена билета на последнее представление составит 130 леев.