Кишинёв останется без дельфинария
Столичный дельфинарий Немо Молдова закрывается и переезжает в Одессу, о чем сообщил на своей странице в социальной сети. Главная причина финансовая нерентабельность и низкий уровень популярности среди посетителей.
Столичный дельфинарий Немо Молдова закрывается и переезжает в Одессу, о чем сообщил на своей странице в социальной сети. Главная причина финансовая нерентабельность и низкий уровень популярности среди посетителей.
Последний день работы дельфинария пока еще не назван. Дельфины попрощаются с жителями Кишинева в прощальной программе под названием Adio Moldova.
В ближайшее время дельфины будут перевезены в Одессу.
Цена билета на последнее представление составит 130 леев.
Впервые столичный дельфинарий открыл свои двери в мае прошлого года. На момент начала работы стоимость билета составляла 200 леев, несколько позднее она выросла до 230 леев