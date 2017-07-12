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17:38 (мск), источник: Actualitati.md

Кишинёв останется без дельфинария

Столичный дельфинарий Немо Молдова закрывается и переезжает в Одессу, о чем сообщил на своей странице в социальной сети. Главная причина финансовая нерентабельность и низкий уровень популярности среди посетителей.

Источник: Actualitati.md

Последний день работы дельфинария пока еще не назван. Дельфины попрощаются с жителями Кишинева в прощальной программе под названием Adio Moldova.

В ближайшее время дельфины будут перевезены в Одессу.

Цена билета на последнее представление составит 130 леев.

Впервые столичный дельфинарий открыл свои двери в мае прошлого года. На момент начала работы стоимость билета составляла 200 леев, несколько позднее она выросла до 230 леев из-за нехватки средств.

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Кишинёв останется без дельфинария
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