У жителей 8, 12 и 13 микрорайонов в Самаре временно отключат горячую воду

На данный момент участок теплосети выведен из работы, ведутся подготовительные мероприятия к ремонтным работам. На время проведения ремонта будет временно ограничено горячее водоснабжение жителей 8, 12 и 13 микрорайонов города. Планируется завершить все основные работы на объекте до конца рабочего дня 14 июля.