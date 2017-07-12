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18:27 (мск), источник: Volga News

У жителей 8, 12 и 13 микрорайонов в Самаре временно отключат горячую воду

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» обнаружили повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм на ул. Стара Загора в районе дома № 183.

На данный момент участок теплосети выведен из работы, ведутся подготовительные мероприятия к ремонтным работам. На время проведения ремонта будет временно ограничено горячее водоснабжение жителей 8, 12 и 13 микрорайонов города. Планируется завершить все основные работы на объекте до конца рабочего дня 14 июля.

После этого специалисты «ПТС» совместно с жилищными организациями приступят к возобновлению подачи услуги горячего водоснабжения для потребителей.

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