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18:02 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму выступит группа «Boney M»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости (Крым). 28 июля в одном из ялтинских клубов планируется концерт группы «Boney M». Об этом корреспонденту РИА Новости (Крым) сообщили в клубе.

Источник: РИА "Новости"

Организаторы концерта отметили, что для зрителей предусмотрен фейс-контроль и дресс-код. «Никакой спортивной пляжной одежды, в открытой обуви мужчинам (находиться в зале — ред.) тоже нельзя», — пояснили они.

При этом представитель клуба затруднилась уточнить, примет ли участие в концерте солистка коллектива Лиз Митчелл, которой создатель и продюсер группы Фрэнк Фариан делегировал права на концертную деятельность во главе коллектива.

В интервью СМИ Фаррел неоднократно заявлял, что любой коллектив, который гастролирует в настоящее время под названием «Boney M», следует считать мошенническим.

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