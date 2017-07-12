В Крыму выступит группа «Boney M»

Источник: РИА "Новости"

Организаторы концерта отметили, что для зрителей предусмотрен фейс-контроль и дресс-код. «Никакой спортивной пляжной одежды, в открытой обуви мужчинам (находиться в зале — ред.) тоже нельзя», — пояснили они.

При этом представитель клуба затруднилась уточнить, примет ли участие в концерте солистка коллектива Лиз Митчелл, которой создатель и продюсер группы Фрэнк Фариан делегировал права на концертную деятельность во главе коллектива.