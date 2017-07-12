В Крыму выступит группа «Boney M»
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости (Крым). 28 июля в одном из ялтинских клубов планируется концерт группы «Boney M». Об этом корреспонденту РИА Новости (Крым) сообщили в клубе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости (Крым). 28 июля в одном из ялтинских клубов планируется концерт группы «Boney M». Об этом корреспонденту РИА Новости (Крым) сообщили в клубе.
Организаторы концерта отметили, что для зрителей предусмотрен
При этом представитель клуба затруднилась уточнить, примет ли участие в концерте солистка коллектива Лиз Митчелл, которой создатель и продюсер группы Фрэнк Фариан делегировал права на концертную деятельность во главе коллектива.
В интервью СМИ Фаррел неоднократно заявлял, что любой коллектив, который гастролирует в настоящее время под названием «Boney M», следует считать мошенническим.