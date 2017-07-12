В Воронеже владелица BMW Х3 накопила штрафов на 120 тысяч рублей

В Воронеже одни из самых злостных неплательщиков штрафов ГИБДД — владельцы дорогущих иномарок. К таким выводам пришли прокуроры, проверив работу судебных приставов.

По некоторым исполнительным производствам выявили существенные упущения. Так, у 42-летней жительницы Воронежа накопилось 90 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 120 тысяч рублей.

«В материалах дела была информация, что у должницы в собственности BMW Х3, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — Но мер по розыску данного имущества и обращения на него взыскания не предпринималось».

Также должнице не устанавливали запрет на выезд из страны и временно не лишали прав на авто. Подобные случаи обнаружили с целым рядом владельцев дорогих авто, среди которых были BMW-X6, Audi A7 и Chrysler Concorde. У всех них были непогашенные штрафы на 220 тысяч рублей.