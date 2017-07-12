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Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
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18:57 (мск), источник: Meduza

Блогер разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен к японцам. У него ушло на это полчаса

9 июля на американском телеканале History Channel показали документальный фильм об исчезновении знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. В нем представили новое доказательство, что в 1937 году Эрхарт не разбилась над Тихим океаном, а попала в плен к японцам. Как выяснилось, это доказательство не выдержало простой проверки.

Источник: AP 2017

В начале июля в истории Амелии Эрхарт, казалось, появился новый поворот. Авторы документального фильма «Утраченная улика» сообщили, что обнаружили фотографию, проливающую свет на судьбу летчицы. По словам экспертов, она доказывает, что Эрхарт не разбилась над океаном в 1937 году, а умерла в японском плену.

1 июня 1937 года Эрхарт вместе со штурманом Фредом Нунаном отправились в кругосветное путешествие на двухмоторном самолете, но пропали над Тихим океаном, не долетев 11 тысяч километров до финиша. Экипаж ждали на дозаправку на крошечном острове Хауленд, где ради Эрхарт специально построили взлетную полосу, но самолет на ней так и не приземлился.

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По официальной версии, плохая погода и нестабильная радиосвязь не позволили Эрхарт и Нунану обнаружить остров в океане; последнее сообщение, которое от них приняли на суше, было «Летаем с севера на юг, не можем вас разглядеть». Поисковая операция не принесла никаких результатов, однако на протяжении многих десятилетий существовали разные версии произошедшего. В частности, в 1940 году на необитаемом атолле Никумароро обнаружили предметы, которые теоретически могли быть останками Амелии Эрхарт, ее личных вещей и самолета.

Другой популярной версией было, что Эрхарт и Нунану удалось сесть на одном из обитаемых островов, где находилась тайная японская военная база, и они попали в плен. Именно эту версию обещали подтвердить создатели документального фильма про исчезновение Эрхарт. Доказательством служила фотография, обнаруженная бывшим сотрудником ФБР в американском Национальном архиве: на ней якобы запечатлены Амелия Эрхарт, Фред Нунан и их самолет на атолле Джалуит. Эксперты, принимавшие участие в работе над фильмом, утверждали, что им не удалось выяснить дату снимка, но очертания людей на фотографиях не оставляют никаких сомнений — это Эрхарт и Нунан.

Во время загрузки произошла ошибка.Разбор фотографии, о которой идет речь в документальном фильме «Утраченная улика» телеканала History Channel

Увлеченный военной историей японский блогер Кота Ямано утверждает, что ему удалось разоблачить эту версию — и на это у него ушло всего полчаса. Он обнаружил этот же снимок в архивах японской национальной библиотеки: фотография была опубликована в японском издании о Южных морях за два года до исчезновения Амелии Эрхарт. По словам Ямано, он с самого начала был уверен, что эта фотография должна быть где-то в японских архивах, и нашел ее с помощью простого поиска по словосочетанию «атолл Джалуит» и временному ограничению с 1930 года.

Ямано утверждает, что фотография была десятой по счету в выдаче. «Очень странно, что создатели документального фильма не попытались выяснить дату снимка или издание, для которого он был сделан. Это нужно было сделать первым делом», — сказал он The Guardian.

Ольга Страховская

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