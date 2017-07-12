Пропавшая в Гродно 13-летняя девочка найдена: она 3 дня просто гуляла

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Сотрудники милиции нашли в Гродно пропавшую 13-летнюю девочку, сообщили Sputnik в среду в УВД Гродненского облисполкома.

Ребенок исчез 8 июля после фестиваля красок, который проходил в парке Жилибера в областном центре. Как ранее сообщили в милиции, причиной ухода девочки из дома, возможно, стал запрет родителей встречаться с молодым человеком из неблагополучной семьи. Пропавшую три дня разыскивали родственники и сотрудники милиции.

«При очередной отработке правоохранителями совместно с родственниками возможных мест, где могла находиться девочка, все закончилось благополучно: в районе транспортной развязки возле областной филармонии она была найдена», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что девочка правоохранителям пояснила — она все это время просто гуляла по городу.