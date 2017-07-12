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18:22 (мск), источник: БЕЛТА

Вузы установили стоимость обучения для первокурсников

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы установили стоимость обучения для студентов первого курса на 2017−2018 учебный год, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в БГУ стоимость обучения на дневной форме для первокурсников достигает Br2 851 в год. Речь идет о специальностях «правоведение» и «экономическое право» (юридический факультет), а также «международное право» (факультет международных отношений). Ниже цена на филологическом факультете по специальностям «белорусская филология (по направлениям)», «русская филология (по направлениям)», а также на факультете социокультурных коммуникаций — «социальная работа (направление — социальное проектирование)» — Br2 039.

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В БГУИР стоимость обучения на дневной форме получения образования для всех специальностей факультета компьютерного проектирования, факультета радиотехники и электроники и факультета телекоммуникаций составит Br2 255, факультета информационных технологий и управления, инженерно-экономического факультета — Br2 530, факультета компьютерных систем и сетей — Br2 750.

За обучение на дневном отделении в БНТУ первокурсники заплатят от Br2 429,06 до Br2 797,87.

Более полную информацию о стоимости обучения на платной основе можно посмотреть на сайтах учреждений образования.

Цены для тех, кто поступает на платные отделения первого курса, определяются исходя из необходимых затрат на подготовку специалиста по конкретной специальности.

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