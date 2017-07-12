Вузы установили стоимость обучения для первокурсников

Источник: РИА "Новости"

В частности, в БГУ стоимость обучения на дневной форме для первокурсников достигает Br2 851 в год. Речь идет о специальностях «правоведение» и «экономическое право» (юридический факультет), а также «международное право» (факультет международных отношений). Ниже цена на филологическом факультете по специальностям «белорусская филология (по направлениям)», «русская филология (по направлениям)», а также на факультете социокультурных коммуникаций — «социальная работа (направление — социальное проектирование)» — Br2 039.

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В БГУИР стоимость обучения на дневной форме получения образования для всех специальностей факультета компьютерного проектирования, факультета радиотехники и электроники и факультета телекоммуникаций составит Br2 255, факультета информационных технологий и управления, инженерно-экономического факультета — Br2 530, факультета компьютерных систем и сетей — Br2 750.

За обучение на дневном отделении в БНТУ первокурсники заплатят от Br2 429,06 до Br2 797,87.

Более полную информацию о стоимости обучения на платной основе можно посмотреть на сайтах учреждений образования.