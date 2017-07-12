В WWF назвали причину откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде

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Как сообщалось ранее, часть западного ледника «Ларсен С» — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Южным океаном условно называют воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающие Антарктиду.

Айсберг откололся от шельфового ледника, его подмыло потеплевшими океанскими водами со стороны дна. Отмечается небольшое повышение температуры воды поверхностного слоя океана, составляющего сотни метров, и именно это является глобальным потеплением. Алексей Кокорин Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

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При этом эксперт отметил, что пока преждевременно говорить о том, что один айсберг может привести к повышению уровня мирового океана, который сегодня растёт со скоростью три миллиметра в год. Однако какой-то вклад в повышение уровня он может внести, равно как и в охлаждение океана.

Как ранее заявил РИА Новости заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Василий Смоляницкий, айсберг-гигант в Антарктиде не представляет угрозы судоходству, при этом может таять десятилетиями.

Поскольку он будет долго дрейфовать в Южном океане, вероятность трагедии “Титаника” минимальна и, надеюсь, близка к нулю. Алексей Кокорин Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России