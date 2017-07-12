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18:35 (мск), источник: РИА Новости

В WWF назвали причину откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

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фотографий
8
фотографий

Как сообщалось ранее, часть западного ледника «Ларсен С» — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Южным океаном условно называют воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающие Антарктиду.

Айсберг откололся от шельфового ледника, его подмыло потеплевшими океанскими водами со стороны дна. Отмечается небольшое повышение температуры воды поверхностного слоя океана, составляющего сотни метров, и именно это является глобальным потеплением.
Алексей Кокорин
Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России
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Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

При этом эксперт отметил, что пока преждевременно говорить о том, что один айсберг может привести к повышению уровня мирового океана, который сегодня растёт со скоростью три миллиметра в год. Однако какой-то вклад в повышение уровня он может внести, равно как и в охлаждение океана.

Как ранее заявил РИА Новости заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Василий Смоляницкий, айсберг-гигант в Антарктиде не представляет угрозы судоходству, при этом может таять десятилетиями.

Поскольку он будет долго дрейфовать в Южном океане, вероятность трагедии “Титаника” минимальна и, надеюсь, близка к нулю.
Алексей Кокорин
Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

Ледник Ларсена изначально состоял из трех — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью четыре тысячи квадратных километров был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров. В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной порядка 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Совсем другое дело...
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