В WWF назвали причину откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Образованию
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Образованию
Как сообщалось ранее, часть западного ледника «Ларсен С» — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Южным океаном условно называют воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающие Антарктиду.
Айсберг откололся от шельфового ледника, его подмыло потеплевшими океанскими водами со стороны дна. Отмечается небольшое повышение температуры воды поверхностного слоя океана, составляющего сотни метров, и именно это является глобальным потеплением.
При этом эксперт отметил, что пока преждевременно говорить о том, что один айсберг может привести к повышению уровня мирового океана, который сегодня растёт со скоростью три миллиметра в год. Однако
Как ранее заявил РИА Новости заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического
Поскольку он будет долго дрейфовать в Южном океане, вероятность трагедии “Титаника” минимальна и, надеюсь, близка к нулю.
Ледник Ларсена изначально состоял из трех — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью четыре тысячи квадратных километров был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров. В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной порядка 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.