МЧС предупредило самарцев о резком повышении уровня Волги — возможны затопления

МЧС Самарской области через СМС предупредило самарцев о резком повышении уровня воды в Саратовском водохранилище (Волги) — возможны подтопления низменных территорий. В ведомстве призывают горожан быть осторожными. На сайте МЧС уточняется, что к паводку прежде всего нужно готовиться жителям домов, которые находятся в зоне возможного затопления.

ИНСТРУКЦИЯ ОТ МЧС.

Как подготовиться к паводку:

Если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а так же возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

— Внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;.

— отключить газ, электричество и воду;.

— погасить огонь в горящих печах;.

— ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;.

— закрыть двери и окна или даже забить их досками;.

— животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;.

— дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);.

— из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;.

— подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме уровня воды:

Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовится к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т. п. соорудить из них примитивные плавательные средства. Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.

До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.

Организовать подачу сигналов спасателям: днем — вывешивая или размахивая хорошо видимым полотнищем, прибытым к древку, а в темное время суток — световым сигналом факелов, света фонаря или свечи и периодически — голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта.

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как:

— необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим;.

— продолжающийся подъем уровня воды, угрожающий затоплением верхних этажей, чердака.

Самостоятельно из зоны подтопления надо выбираться в крайнем случае, когда нет надежды на спасателей.

При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направления движения.

Подготавливаться к самоспасению надо тщательно, спокойно, учитывая направление и скорость течения воды.

Если местность Вам знакома и глубина воды незначительна, то можно уверенно дойти до здания, сооружения, возвыщающихся над водой незатопленных участков суши.

Если Вы находитесь в быстрозатапливаемой зоне, то необходимо дать сигнал спасателям, если их нет, то передвигаться по воде нужно медленно, желательно прощупывать глубину шестом или палкой.