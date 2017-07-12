Российские ученые придумали «вечную» защиту от вредного излучения смартфонов

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Почему излучение вредно?

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), излучение мобильных телефонов по потенциальному канцерогенному воздействию может быть включено в один список с выхлопами машин и хлороформом. Некоторые исследования, проведенные ассоциацией, обнаружили связь между долговременным (более 10 лет) использованием сотовых телефонов и ростом числа возникновения различных злокачественных опухолей. Неутешительные результаты этих исследований и подтолкнули ученых к разработке защитного экрана, которая велась в ТГУ, а на рынок будет выводиться с помощью предприятия «Радиозащита-Т» — по сути, «дочки» радиофизического факультета. Ученые планируют получить патент на свою разработку.

«Сейчас мощность сотовых значительно снизилась, но мы стали пользоваться ими гораздо чаще, чем раньше, поэтому эффекты, воздействующие на организм, со временем накапливаются, и последствия возникают через 5−10 лет» — рассказывает директор предприятия «Радиозащита-Т», доцент РФФ Григорий Кулешов.

Разработка

На начальных этапах защитные экраны планировалось производить на основе материалов из ферритов и углеродных наноструктур. Они получались не очень практичными — их толщина достигала нескольких миллиметров, так что они могли использоваться, например, в составе чехла для мобильного телефона. Для финальной версии экрана разработчики в качестве основы выбрали магнитный микропровод диаметром 5−20 микрометров, что намного тоньше человеческого волоса. Экран состоит из сетки микропроводов с периодом 1−2 миллиметра и полимеров.

Григорий Кулешов, рассказал, что полученная в итоге пленка чуть толще листа бумаги, и это покрытие отражает вредные излучения. Экран дешевле предыдущих разработок, так как на него тратится меньше материалов и себестоимость получается меньше 100 рублей. При этом срок его службы не ограничен.

По словам разработчиков, особенно актуальная разработка для сохранения здоровья детей, которые в современном мире начинают использовать мобильный телефон уже с 7 лет.