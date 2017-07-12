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22:55 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области будут ловить пьяных водителей

Массовые проверки пройдут во всех городах и районах региона.

В Челябинской области в четверг, 13 июля, будут ловить пьяных водителей — массовые проверки во всех городах и районах региона будут проведены силами личного состава полка ДПС областной Госавтоинспекции с привлечением членов добровольных народных дружин и общественных организаций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение по связям с общественность ГИБДД.

«Мероприятие проводится с целью исключения из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения, и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием таких водителей», — говорится в сообщении.

В текущем году на территории Челябинской области зарегистрировано 97 ДТП с участием пьяных водителей; 24 человека в них погибли и 136 травмированы. С начала года выявлено более 9,5 тыс. человек, севших за руль нетрезвыми.

Южноуральцев, заметивших пьяного водителя, просят информировать ГИБДД через вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» на главной странице сайта ГУ МВД России по Челябинской области или по телефонам 8 (351) 256−16−84 (дежурная часть областного УГИБДД) или 728−60−10 (дежурная часть ГИБДД Челябинска).

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