В Челябинской области будут ловить пьяных водителей

В Челябинской области в четверг, 13 июля, будут ловить пьяных водителей — массовые проверки во всех городах и районах региона будут проведены силами личного состава полка ДПС областной Госавтоинспекции с привлечением членов добровольных народных дружин и общественных организаций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение по связям с общественность ГИБДД.

«Мероприятие проводится с целью исключения из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения, и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием таких водителей», — говорится в сообщении.

В текущем году на территории Челябинской области зарегистрировано 97 ДТП с участием пьяных водителей; 24 человека в них погибли и 136 травмированы. С начала года выявлено более 9,5 тыс. человек, севших за руль нетрезвыми.