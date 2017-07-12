В Челябинской области будут ловить пьяных водителей
Массовые проверки пройдут во всех городах и районах региона.
Массовые проверки пройдут во всех городах и районах региона.
В Челябинской области в четверг, 13 июля, будут ловить пьяных водителей — массовые проверки во всех городах и районах региона будут проведены силами личного состава полка ДПС областной Госавтоинспекции с привлечением членов добровольных народных дружин и общественных организаций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение по связям с общественность ГИБДД.
«Мероприятие проводится с целью исключения из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения, и предупреждения
В текущем году на территории Челябинской области зарегистрировано 97 ДТП с участием пьяных водителей; 24 человека в них погибли и 136 травмированы. С начала года выявлено более 9,5 тыс. человек, севших за руль нетрезвыми.
Южноуральцев, заметивших пьяного водителя, просят информировать ГИБДД через вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» на главной странице сайта ГУ МВД России по Челябинской области или по телефонам