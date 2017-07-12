В Астане приостановили работу известных ресторанов

Источник: Nur.kz

Сотрудниками столичной полиции в рамках комплексного плана «Безопасность и комфорт в столице» проводится проверка объектов, уязвимых в террористическом отношении на предмет антитеррористической укрепленности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Так, с начала июня за невыполнение предписаний, выданных органами внутренних дел, в сфере антитеррористической безопасности к административной ответственности привлечены руководители 10 объектов уязвимых в террористическом отношении.

Материалы проверок были направлены в административный суд.

К примеру, по таким объектам как кафе «Шамбала», ресторан «Абдулла» и ресторан «Портофино» судом было принято решение о привлечении руководителей объектов к административному штрафу 100 МРП с приостановлением деятельности объектов на 10 суток.

Кроме того, по статье «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении» привлечены к административной ответственности руководители 6-ти объектов.

Также имеются факты воспрепятствования должностным лицам при выполнении ими служебных обязанностей, где руководители объектов привлечены к административной ответственности.