«Неправильный» ветер снова обещает челябинцам неприятные ощущения

В Челябинске и еще трех городах региона снова объявлен режим «черного неба» — из-за неприятных запахов могут возникнуть трудности с дыханием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Карабаше, Челябинске, Сатке и Коркино с 20.00 среды, 12 июля, до 19.00 13-го в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ: слабый северо-восточный ветер и инверсия. В этой связи объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», — рассказали синоптики.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.