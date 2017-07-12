«Неправильный» ветер снова обещает челябинцам неприятные ощущения
Синоптики предупреждают жителей областного центра и еще трех городов о сложных метеоусловиях.
Синоптики предупреждают жителей областного центра и еще трех городов о сложных метеоусловиях.
В Челябинске и еще трех городах региона снова объявлен режим «черного неба» —
«В Карабаше, Челябинске, Сатке и Коркино с 20.00 среды, 12 июля, до 19.00 13-го в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ: слабый
Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.
Промышленным предприятиям указанных городов рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует употреблять как можно больше воды или