НАСА сняло на видео движение крупного пятна на Солнце

Кадры были получены Обсерваторией солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) НАСА в период с 5 по 11 июля. Хотя на видео пятно кажется относительно небольшим, оно крупнее нашей планеты, подчеркнули ученые.

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Это пятно стало первым, появившимся на видимой части солнца за два дня. Во время снижения солнечной активности подобные явления происходят реже, чем обычно. Хотя пятно может стать вызвать солнечные вспышки, говорить об этом с уверенностью пока слишком рано, отмечают в НАСА.

Солнце испытывает чередующиеся периоды роста и снижения активности, сменяющие друг друга с периодом примерно в 11 лет. В период роста активности на Солнце значительно чаще происходят вспышки, появляются «корональные дыры» — области с повышенной скоростью солнечного ветра — и выбросы плазмы, которые становятся причиной магнитных бурь на Земле.