Прогноз погоды на 13 июля

Источник: Publika.md

Ветер северо-западный, слабый до умеренного, местами порывистый.

Температура воздуха в Бричанах и Сороках составит +26. В Бельцах — на градус больше. В Оргееве — 28. В Кишинёве и Тирасполе 29, в Леове — 30 градусов. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 31.

В ближайшие дни в столице дождливо, до 27 градусов, ночью — плюс 13. В пятницу без осадков.

На морских курортах солнечно. В Одессе — 26, на 2 градуса больше в Констанце и Барселоне. В Варне 31, в Будве — до плюс 39.