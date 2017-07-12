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22:36 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 13 июля

Завтра в Молдове облачно, днем на большей территории страны возможны грозовые ливни, местами с градом.

Источник: Publika.md

Ветер северо-западный, слабый до умеренного, местами порывистый.

Температура воздуха в Бричанах и Сороках составит +26. В Бельцах — на градус больше. В Оргееве — 28. В Кишинёве и Тирасполе 29, в Леове — 30 градусов. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 31.

В ближайшие дни в столице дождливо, до 27 градусов, ночью — плюс 13. В пятницу без осадков.

На морских курортах солнечно. В Одессе — 26, на 2 градуса больше в Констанце и Барселоне. В Варне 31, в Будве — до плюс 39.

В Анталье 40, в Ницце — 29. В Салониках температурный максимум составит 37, на египетском побережье — 39.

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