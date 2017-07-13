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11:27 (мск), источник: Вести - Калининград

В воскресенье в Калининграде отключат освещение на 12 улицах

В целях улучшения качества электроснабжения 16 июля будут проведены ремонтные работы. Об этом сообщили в «Калининградской службе заказчика».

Источник: Вести - Калининград

Наружного освещения не будет в течение 2 часов 45 минут во временном интервале с 01:00 до 08:00.

Всего будет отключена 2 531 световая точка по следующим улицам:

1. Московский проспект (от ул. Грига до конца).

2. Пос. Октябрьский.

3. Ул. Гагарина.

4. Ул. Куйбышева.

5. Ул. Артиллерийская.

6. Ул. Орудийная.

7. Литовский вал.

8. Ул. 1812 года.

9. Ул. Фрунзе.

10. Ул. Гражданская.

11. Ул. Ярославская.

12. Ул. Томская.

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