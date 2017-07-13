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02:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В США потерявшуюся в горах собаку вернули домой спустя девять месяцев

В американском штате Айдахо собаку по кличке Мо, которая потерялась во время выезда своих владельцев на охоту, вернули домой спустя девять месяцев. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

14-летняя собака породы чесапик-бей-ретривер провела зиму в горах. Ее владельцы Дарвин и Синди Кэмерон (Darwin and Cindy Cameron) в течение трех месяцев прочесывали территорию в окрестностях города Бойсе, пытаясь найти питомицу. Тяжелые погодные условия, царящие в данной местности не позволили американцам продолжить поиски.

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По информации Idaho Statesman, в июне спасатель животных Шери Гланклер (Cheri Glankler) обнаружила истощенного ретривера на одном из местных ранчо. Как сказала американка, по виду Мо можно было точно сказать, что она жила на улице. Женщина опубликовала снимки собаки в Facebook, где их увидели Кэмероны и назначили встречу с Гланклер.

Несмотря на то, что Мо потеряла слух и исхудала, ее хозяева смогли узнать животное по манере поведения. Гланклер назвала собаку Легендой, узнав, что питомице удалось выжить.

Ранее в июле стало известно, что в американском штате Флорида пропавший пес преодолел более 320 километров за пять месяцев. Шестилетний померанский шпиц по кличке Сесси исчез из дома своих владельцев в городе Брадентон. Полицейские Пемброк-Пайнса обнаружили собаку на дороге спустя пять месяцев.

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