Скончалась исполнительница песни «Черный кот»

О смерти Миансаровой в своем Instagram сообщила актриса Алика Смехова. «Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова-советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ… мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе».

Смерть певицы в интервью телеканалу РЕН ТВ подтвердил и друг ее семьи Иван Цыбин. По ее словам, Миансарова ушла из жизни на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Она скончалась в одной из столичных больниц.