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00:36 (мск), источник: РБК

Скончалась исполнительница песни «Черный кот»

В Москве умерла певица Тамара Миансарова, известная как исполнительница популярных хитов «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце».

Источник: РИА "Новости"

О смерти Миансаровой в своем Instagram сообщила актриса Алика Смехова. «Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова-советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ… мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе».

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Смерть певицы в интервью телеканалу РЕН ТВ подтвердил и друг ее семьи Иван Цыбин. По ее словам, Миансарова ушла из жизни на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Она скончалась в одной из столичных больниц.

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