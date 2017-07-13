Скончалась исполнительница песни «Черный кот»
В Москве умерла певица Тамара Миансарова, известная как исполнительница популярных хитов «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце».
В Москве умерла певица Тамара Миансарова, известная как исполнительница популярных хитов «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце».
О смерти Миансаровой в своем Instagram сообщила актриса Алика Смехова. «Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара
Смерть певицы в интервью телеканалу РЕН ТВ подтвердил и друг ее семьи Иван Цыбин. По ее словам, Миансарова ушла из жизни на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Она скончалась в одной из столичных больниц.
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