В Хабаровском крае обновят парк санавиации

Хабаровский край в числе 34 регионов России вошел в приоритетный проект министерства здравоохранения РФ по развитию санитарной авиации. В рамках соглашения, заключенного между ведомством и регионом, теперь вылеты вертолетов для госпитализации пациентов по экстренным показаниям будут на 90% финансироваться из федерального бюджета, сообщает ИА Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В настоящее время летные часы оплачивает краевая казна. Соглашение начнет действовать уже с 5 августа. Размер субсидии для Хабаровского края из федерального бюджета составит 110 млн. рублей. Еще 13 добавит региональный бюджет.

— Программой предусмотрена покупка новых вертолетов, укомплектованных медицинским модулем, за счет края. Рассчитываем, что с учетом загрузки авиационных предприятий, мы сможем уже в следующем году получить первый вертолет подобного типа, — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк. Как ранее сообщало агентство, всего планируется приобрести три вертолёта МИ-8.



Пока все полеты будут выполняться на имеющихся машинах. В настоящее время под нужды санавиации в регионе базируются три вертолета — в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Охотске. Время подлета по северным территориям составляет 1−1,5 часа. Ежегодно благодаря работе бригад удается транспортировать около 1200 пациентов по жизненно-важным показаниям.



Участие в программе позволит увеличить количество вылетов санитарной авиации примерно на 40%.



Также для решения вопросов оперативности оказания медицинской помощи на базе второй городской больницы Комсомольска-на-Амуре создан сердечно-сосудистый центр, в который будут доставлять пациентов из северных районов края.