В Хабаровском крае обновят парк санавиации
Регион вошел в приоритетный проект Минздрава России.
Регион вошел в приоритетный проект Минздрава России.
Хабаровский край в числе 34 регионов России вошел в приоритетный проект министерства здравоохранения РФ по развитию санитарной авиации.
В рамках соглашения, заключенного между ведомством и регионом, теперь вылеты вертолетов для госпитализации пациентов по экстренным показаниям будут на 90% финансироваться из федерального бюджета, сообщает ИА Хабаровский край сегодня со ссылкой на
Соглашение начнет действовать уже с 5 августа. Размер субсидии для Хабаровского края из федерального бюджета составит 110 млн. рублей. Еще 13 добавит региональный бюджет.
— Программой предусмотрена покупка новых вертолетов, укомплектованных медицинским модулем, за счет края. Рассчитываем, что с учетом загрузки авиационных предприятий, мы сможем уже в следующем году получить первый вертолет подобного типа, — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк. Как ранее сообщало агентство, всего планируется приобрести три вертолёта МИ-8.
Пока все полеты будут выполняться на имеющихся машинах. В настоящее время под нужды санавиации в регионе базируются три вертолета — в Хабаровске,
Участие в программе позволит увеличить количество вылетов санитарной авиации примерно на 40%.
Также для решения вопросов оперативности оказания медицинской помощи на базе второй городской больницы