«Парад нетрезвых водителей». Необычная акция впервые пройдёт в Иркутске

Там автомобили пробудут до выходных. За шесть месяцев в Иркутске по вине нетрезвых «гонщиков» погибли семь человек, более 60 получили травмы. Многие трагедии удалось предотвратить. С января этого года сотрудники ГИБДД остановили в областном центре более двух с половиной тысяч пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.