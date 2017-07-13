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03:39 (мск), источник: Вести Иркутск

«Парад нетрезвых водителей». Необычная акция впервые пройдёт в Иркутске

В Иркутске пройдёт «Парад нетрезвых водителей». На парковке у 130-го квартала полицейские выставят разбитые машины, владельцы которых во время ДТП были под «градусом».

Источник: Вести Иркутск

Там автомобили пробудут до выходных. За шесть месяцев в Иркутске по вине нетрезвых «гонщиков» погибли семь человек, более 60 получили травмы. Многие трагедии удалось предотвратить. С января этого года сотрудники ГИБДД остановили в областном центре более двух с половиной тысяч пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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