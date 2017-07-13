«Парад нетрезвых водителей». Необычная акция впервые пройдёт в Иркутске
В Иркутске пройдёт «Парад нетрезвых водителей». На парковке у 130-го квартала полицейские выставят разбитые машины, владельцы которых во время ДТП были под «градусом».
В Иркутске пройдёт «Парад нетрезвых водителей». На парковке у 130-го квартала полицейские выставят разбитые машины, владельцы которых во время ДТП были под «градусом».
Там автомобили пробудут до выходных. За шесть месяцев в Иркутске по вине нетрезвых «гонщиков» погибли семь человек, более 60 получили травмы. Многие трагедии удалось предотвратить. С января этого года сотрудники ГИБДД остановили в областном центре более двух с половиной тысяч пьяных водителей. Об этом сообщает