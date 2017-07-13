Новых тропических рыб можно увидеть в Приморском океанариуме

Так как рыбы были выловлены в дикой природе, то им следовало пройти тридцатидневный карантин. Новые обитатели океанариума прошли антибактериальную и антипаразитарную обработку. Рыбы привыкли к новой воде и к новому корму. Они активны, хорошо набирают вес, а это основные признаки здоровья гидробионтов.