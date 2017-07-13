Хабаровчан зовут в турне по дореволюционному городу

— Цикл автобусных экскурсий включает в себя разные темы и проводится с июня по сентябрь каждое воскресенье. Для хабаровчан это возможность взглянуть на свой город с другой, неизвестной стороны, — отметили в краеведческом музее. — Экскурсия двухчасовая, проходит в комфортабельном автобусе. От музея выезд в 12.00.



Сейчас на выбор жителей разработаны три маршрута.

«Достопримечательности Хабаровска». Поездка, во время которой можно узнать об истории улиц, домов, о жизни дореволюционного города, советской эпохе, а также посетить памятники и скверы. «По дороге к Амурскому мосту». Маршрут пролегает из центра города на Амурский мост с посещением привокзальной площади и живописных аллей парка «Северный». Хабаровчане могут узнать, за что улица Ленинградская получила свое название, почему мост через Амур называли «Амурским чудом XX века» и другие факты. «Православный Хабаровск». Знакомство с православным Хабаровском — дореволюционным и современным, историей старейших храмов города, их внешним и внутренним обустройством. Во время экскурсии можно посетить соборы и храмы города. Следующая поездка состоится 16 июля.