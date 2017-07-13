Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
10 трагических и странных смертей во время секса
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Проведен опрос, показавший отношение украинцев к России – СМИ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
05:14 (мск), источник: Восток Медиа

Модель из Владивостока «зазвездилась» после романа с миллионером

19-летняя девушка встречается с экс-супругом светской львицы Виктории Бони.

Бывший муж Виктории Бони ирландский миллионер Алекс Смерфит перестал скрывать свои отношения с новой пассией. Ей оказалась 19-ти летняя модель из Владивостока Елизавета Ганенко, которая, несмотря на свой юный возраст, успешно работает манекенщицей в Азии и Европе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным издания «СтарХит», ирландский миллионер расстался с телеведущей полгода назад, тем не менее не так давно Алекc Смерфит представил друзьям свою новую девушку. Как утверждают владивостокские товарищи Елизаветы, с появлением богатого ухажера, она перестала с ними общаться.

«Она меня разочаровала. Я делал с Лизой съёмку, потом мы общались, переписывались. Но теперь, когда у нее началась светская жизнь, людей из прошлого она отправила в игнор. Зазвездилась», — рассказывает приморский фотограф Сергей Старостин.

Девушка училась в одном из владивостокских колледжей, но так и не доучилась, поскольку модельный бизнес и путешествия привлекали ее гораздо больше.

«Она всегда любила путешествовать, агентство давало такую возможность. Из-за разъездов Лиза постоянно пропускала учебу в колледже, но учителя относились со снисхождением. К тому же ее мама, Ольга Марченко, была нашим преподавателем по маркетингу и руководителем практик. Елизавета даже на защиту диплома не пришла, да и сам документ вроде так и не забрала» — рассказала бывшая одноклассница модели Алиса Литвиненко.

Нынешние коллеги наоборот считают, что девушка очень трудолюбивая, отзывчивая и не бросит в трудную минуту.

«Она числилась в агентстве Apple. Чтобы получить хотя бы 100 тысяч, приходилось работать почти каждый день. Помню, она меня поддержала. Мы ехали в такси на кастинг, и я похвасталась телефоном — только купила. Выйдя из машины, обнаружила, что забыла айфон в салоне. Многие девочки просто сказали бы: “Да ладно, не парься, новый купишь”, но Лиза вошла в положение, несколько дней помогала в поисках — ходила по айсторам, чтобы вычислить местоположение аппарата, но тщетно», — отметила модель Полина Занина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
В Конгресс США внесли законопроект об импичменте Трампа
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Кандидат на пост главы ФБР не будет присягать на верность Трампу
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь