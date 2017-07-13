Модель из Владивостока «зазвездилась» после романа с миллионером

Бывший муж Виктории Бони ирландский миллионер Алекс Смерфит перестал скрывать свои отношения с новой пассией. Ей оказалась 19-ти летняя модель из Владивостока Елизавета Ганенко, которая, несмотря на свой юный возраст, успешно работает манекенщицей в Азии и Европе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным издания «СтарХит», ирландский миллионер расстался с телеведущей полгода назад, тем не менее не так давно Алекc Смерфит представил друзьям свою новую девушку. Как утверждают владивостокские товарищи Елизаветы, с появлением богатого ухажера, она перестала с ними общаться.

«Она меня разочаровала. Я делал с Лизой съёмку, потом мы общались, переписывались. Но теперь, когда у нее началась светская жизнь, людей из прошлого она отправила в игнор. Зазвездилась», — рассказывает приморский фотограф Сергей Старостин.

Девушка училась в одном из владивостокских колледжей, но так и не доучилась, поскольку модельный бизнес и путешествия привлекали ее гораздо больше.

«Она всегда любила путешествовать, агентство давало такую возможность. Из-за разъездов Лиза постоянно пропускала учебу в колледже, но учителя относились со снисхождением. К тому же ее мама, Ольга Марченко, была нашим преподавателем по маркетингу и руководителем практик. Елизавета даже на защиту диплома не пришла, да и сам документ вроде так и не забрала» — рассказала бывшая одноклассница модели Алиса Литвиненко.

Нынешние коллеги наоборот считают, что девушка очень трудолюбивая, отзывчивая и не бросит в трудную минуту.

«Она числилась в агентстве Apple. Чтобы получить хотя бы 100 тысяч, приходилось работать почти каждый день. Помню, она меня поддержала. Мы ехали в такси на кастинг, и я похвасталась телефоном — только купила. Выйдя из машины, обнаружила, что забыла айфон в салоне. Многие девочки просто сказали бы: “Да ладно, не парься, новый купишь”, но Лиза вошла в положение, несколько дней помогала в поисках — ходила по айсторам, чтобы вычислить местоположение аппарата, но тщетно», — отметила модель Полина Занина.