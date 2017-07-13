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05:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бывший арбитр FIFA назначен начальником «Енисея»

Также в клубе появился администратор мужской команды.

Футбольный «Енисей» объявил о кадровых перестановках в своей структуре. Пост начальника команды занял бывший арбитр FIFA Игорь Егоров.

Специалист известен широкому кругу болельщиков по работе в Премьер-лиге, где он провел свыше 150 матчей с 2001 по 2012 годы. Егорова неоднократно признавали лучшим судьей России и доверяли ему обслуживать матчи лидеров российского футбола.

После завершения карьеры арбитра он работал вице-президентом «Нижнего Новгорода» и спортивным директором «Волги». До перехода в «Енисей» Егоров занимал должность начальника команды в «Анжи».

Ранее деятельностью «Енисея» руководил экс-футболист «Спартака» Александр Кожевников. В клубе отметили, что специалист продолжит работу в качестве помощника Егорова.

Кроме того, «Енисей» объявил о назначении нового администратора команды. Им назначен экс-футболист «Металлурга» Александр Морозов, игравший за красноярцев в 2004—2006 годах.

Напомним, на прошедшей накануне пресс-конференции красноярский клуб объявил о своих планах выйти в РФПЛ по итогам сезона. Директор «Енисея» Денис Рубцов объяснил журналистам, что задача является «более чем понятной и прямой».

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