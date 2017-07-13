Бывший арбитр FIFA назначен начальником «Енисея»

Футбольный «Енисей» объявил о кадровых перестановках в своей структуре. Пост начальника команды занял бывший арбитр FIFA Игорь Егоров.

Специалист известен широкому кругу болельщиков по работе в Премьер-лиге, где он провел свыше 150 матчей с 2001 по 2012 годы. Егорова неоднократно признавали лучшим судьей России и доверяли ему обслуживать матчи лидеров российского футбола.

После завершения карьеры арбитра он работал вице-президентом «Нижнего Новгорода» и спортивным директором «Волги». До перехода в «Енисей» Егоров занимал должность начальника команды в «Анжи».

Ранее деятельностью «Енисея» руководил экс-футболист «Спартака» Александр Кожевников. В клубе отметили, что специалист продолжит работу в качестве помощника Егорова.

Кроме того, «Енисей» объявил о назначении нового администратора команды. Им назначен экс-футболист «Металлурга» Александр Морозов, игравший за красноярцев в 2004—2006 годах.