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07:52 (мск), источник: Nur.kz

Во сколько в Казахстане обойдутся сборы ребенка в школу

Собрать ребенка в школу в Казахстане в этом году обойдется дороже, чем в прошлом. К такому выводу пришли родители, которые уже успели прицениться к товарам. Даже покупка тетрадей с обложками ощутимо бьет по бюджету, жалуются папы и мамы, передает 31 канал.

Источник: Nur.kz

Оксана воспитывает с супругом двоих детей, старший сын перешел в 9-ый класс, младшая дочь во второй. Подготовка к учебному году начинается заблаговременно. В этом году на все про все понадобится около 100 тысяч тенге. На счету каждый карандаш.

«Мы идем закупаться в конце июля, но так как старший ребенок не ученик первого класса, из года в год что-то остается, что-то мы докупаем. Естественно, лучше покупать в конце июля, потому что цены старые, еще есть выбор. В августе можно купить, но уже дорого», — рассказала Оксана.

Согласно статистике, в начале года стоимость канцелярских товаров выросла всего на 1%. Но папы и мамы этому не верят, ведь цены на рынках и магазинах продолжают расти.

Например, в одной из крупных торговых сетей дневник в твердой обложке стоит минимум 250 тенге, цена на пеналы с одним отделением начинается от 1200 тенге, самые дешевые рюкзаки 8000 тенге, одна 12-листная тетрадь — 15 тенге, а упаковка гелевых обложек 530 тенге. Это минимальные цены и далеко не весь список необходимых школьных предметов.

Как правило, родители стараются соблюсти баланс качества и цены, чтобы к примеру тот же рюкзак не приходилось покупать дважды. Ходовые ранцы стоят от 15000−25000 тенге.

Сборы первоклассника обходятся дороже. В среднем от 60 000 до 80 000 тенге. Обязательную школьную форму во всех школах ввели в республике только в прошлом году, цены на нее зависят от качества и бренда.

Во многих семьях сборы в школу — особая статья расходов, на которую откладывают несколько месяцев.

Опытные родители основные покупки делают в мае, когда школьный сезон на исходе и есть скидки. Но большая часть казахстанцев предпочитают для шопинга август — период школьных ярмарок. Ничего, что дороже и очереди. Зато выбор больше.

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