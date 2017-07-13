Власти Красноярска объявили аукцион на строительство аквапарка

Источник: Reuters

Мэрия Красноярска объявила торги по аренде земельного участка на пересечении ул. 9 мая — ул. Шахтеров, где должен разместиться аквапарк с гостиницей. Общая площадь участка составляет 59,4 тыс. кв. метров.

Начальная цена арендной платы в год — 23,3 млн рублей. Известно, что договор с победителем аукциона будет заключен на 7 лет. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 августа. Аукцион назначен на 18 августа.