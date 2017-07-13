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05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Власти Красноярска объявили аукцион на строительство аквапарка

Аукцион назначен на 18 августа.

Источник: Reuters

Мэрия Красноярска объявила торги по аренде земельного участка на пересечении ул. 9 мая — ул. Шахтеров, где должен разместиться аквапарк с гостиницей. Общая площадь участка составляет 59,4 тыс. кв. метров.

Начальная цена арендной платы в год — 23,3 млн рублей. Известно, что договор с победителем аукциона будет заключен на 7 лет. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 августа. Аукцион назначен на 18 августа.

Напомним, в конце марта в Красноярске утвердили изменения в проект планировки и межевания территории ЖК «Слобода Весны» в Советском районе. При утверждении нового проекта было учтено предложение одного из красноярцев — вместо торгового комплекса разместить аквапарк. Его идеи поддержали и участники опроса, проведенного мэрией. Согласно утвержденному проекту, вместимость аквапарка составит 2800 человек, а гостиницы — до 200 посетителей.

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