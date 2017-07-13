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05:47 (мск), источник: VLADNEWS

ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав

Как заплатить вместо 2 000 рублей — 1 400?

Источник: VLADNEWS

ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав: так, для того, чтобы заплатить за заветные «корочки» (при обмене или получении прав) только 1 400 рублей вместо 2 тысяч, достаточно воспользоваться сайтом Госуслуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причем, льготы доступны любому гражданину РФ: 30%-ная скидка доступна при подаче заявления через ЕПГУ (при условии оплаты пошлины через портал). А зарегистрироваться на портале можно самостоятельно или обратившись с паспортом и СНИЛС в любой из МФЦ (Многофункциональные центры).

Граждане могут поставить автомобиль на учет, получить после обучения в автошколе новые права или обменять водительское удостоверение, узнать о своих штрафах и оплатить их в личном кабинете на сайте Госуслуг. Пользование сайтом значительно экономит время и финансы. А очереди здесь полностью исключены.

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