Источник: VLADNEWS

ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав: так, для того, чтобы заплатить за заветные «корочки» (при обмене или получении прав) только 1 400 рублей вместо 2 тысяч, достаточно воспользоваться сайтом Госуслуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причем, льготы доступны любому гражданину РФ: 30%-ная скидка доступна при подаче заявления через ЕПГУ (при условии оплаты пошлины через портал). А зарегистрироваться на портале можно самостоятельно или обратившись с паспортом и СНИЛС в любой из МФЦ (Многофункциональные центры).