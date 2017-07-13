Приморский поселок Трудовое без горячего водоснабжения становится «горячей точкой»

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Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

Острую проблему, которая стоит сегодня перед жителями десятков многоквартирных домов приморского поселка Трудовое, — отсутствие в течение нескольких месяцев горячего водоснабжения, обсудили на совещании в Законодательном собрании Приморского края. Ситуацию взял под личный контроль спикер краевого парламента Александр Ролик и поручил прокуратуре провести проверку и определить виновных в отключениях горячего водоснабжения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

В адрес спикера Законодательного собрания поступило обращение председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка Трудовое Петра Степанова. Он попросил о содействии в восстановлении горячего водоснабжения, отключенного с 10 мая 2017 года в связи с проведением МУПВ «ВПЭС» планового ремонта котельной № 61. По его словам, горячее водоснабжение в Трудовом отключается ежегодно на срок до шести месяцев в домах, где проживает несколько тысяч человек. Это нарушает законные интересы и права граждан, а также влияет на состояние социально-политической обстановки.

Как сообщил заместитель главы Владивостока Сергей Черкасов, в этом году во время гидравлических испытаний в поселке Трудовое было несколько порывов теплотрасс, которые устранили.

«Но ситуация осложняется тем, что котельная в районе пивзавода рассчитана на подачу большого количества пара, поэтому использовать ее только для горячего водоснабжения домов не вполне безопасно, — считает Сергей Черкасов. — Надо быть очень осторожным, чтобы использовать эту котельную для подачи горячей воды в дома. Для того чтобы решить вопрос раз и навсегда, нужно к следующему отопительному сезону поставить маленький котел для горячего водоснабжения».

По словам вице-мэра, его стоимость составит около 15 млн рублей.

«Мы должны объединить усилия и вместе с руководством края и города Владивостока решить эту проблему, — считает председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — Жители поселка не должны быть заложниками действий хозяйствующего субъекта — подача горячей воды в дома не должна зависеть от того, будет пивзавод получать пар из котельной или нет. Сейчас нужно определить сроки окончания пусконаладочных работ, нужно четко установить, когда у людей в домах появится горячая вода».

Накануне эта проблема также обсуждалась на совещании губернатора Приморского края, который дал получение решить наболевший вопрос жителей Трудового.

«Вопрос с горячим водоснабжением в поселке является приоритетным, — подтвердил вице-губернатор Александр Юров. — Вместе с топливно-энергетическим комплексом города Владивостока мы обязаны решить эту проблему».

Подводя итоги совещания, председатель краевого парламента заявил о принятии неотложных мер для преодоления сложившейся ситуации.

«Сегодня жители поселка Трудовое рассматривают возникшую проблему, как издевательство над людьми, — считает спикер краевого парламента Александр Ролик. — Я прошу всех должностных лиц, которые сегодня присутствуют на совещании, сделать все возможное, чтобы изменить отношение людей к власти, а она должна работать на людей и в их интересах. Депутаты Законодательного собрания готовы включиться в эту работу.

Я прошу администрацию Владивостока сообщить жителям поселка Трудовое о причинах отключения горячей воды, а также о том, когда она поступит в дома. Также я прошу прокуратуру провести проверку и определить ответственность должностных лиц, виновных в отключениях горячего водоснабжения. Сегодня ситуацию, сложившуюся в поселке, я беру под личный контроль, и буду работать над тем, чтобы подобное больше не повторилось в будущем.