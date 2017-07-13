Приморский поселок Трудовое без горячего водоснабжения становится «горячей точкой»
Ситуацию взял под личный контроль спикер краевого парламента Александр Ролик.
Ситуацию взял под личный контроль спикер краевого парламента Александр Ролик.
Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.
Острую проблему, которая стоит сегодня перед жителями десятков многоквартирных домов приморского поселка Трудовое, — отсутствие в течение нескольких месяцев горячего водоснабжения, обсудили на совещании в Законодательном собрании Приморского края. Ситуацию взял под личный контроль спикер краевого парламента Александр Ролик и поручил прокуратуре провести проверку и определить виновных в отключениях горячего водоснабжения, сообщили ИА PrimaMedia в
В адрес спикера Законодательного собрания поступило обращение председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка Трудовое Петра Степанова. Он попросил о содействии в восстановлении горячего водоснабжения, отключенного с 10 мая 2017 года в связи с проведением МУПВ «ВПЭС» планового ремонта котельной № 61. По его словам, горячее водоснабжение в Трудовом отключается ежегодно на срок до шести месяцев в домах, где проживает несколько тысяч человек. Это нарушает законные интересы и права граждан, а также влияет на состояние
Как сообщил заместитель главы Владивостока Сергей Черкасов, в этом году во время гидравлических испытаний в поселке Трудовое было несколько порывов теплотрасс, которые устранили.
«Но ситуация осложняется тем, что котельная в районе пивзавода рассчитана на подачу большого количества пара, поэтому использовать ее только для горячего водоснабжения домов не вполне безопасно, — считает Сергей Черкасов. — Надо быть очень осторожным, чтобы использовать эту котельную для подачи горячей воды в дома. Для того чтобы решить вопрос раз и навсегда, нужно к следующему отопительному сезону поставить маленький котел для горячего водоснабжения».
По словам
«Мы должны объединить усилия и вместе с руководством края и города Владивостока решить эту проблему, — считает председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — Жители поселка не должны быть заложниками действий хозяйствующего субъекта — подача горячей воды в дома не должна зависеть от того, будет пивзавод получать пар из котельной или нет. Сейчас нужно определить сроки окончания пусконаладочных работ, нужно четко установить, когда у людей в домах появится горячая вода».
Накануне эта проблема также обсуждалась на совещании губернатора Приморского края, который дал получение решить наболевший вопрос жителей Трудового.
«Вопрос с горячим водоснабжением в поселке является приоритетным, — подтвердил
Подводя итоги совещания, председатель краевого парламента заявил о принятии неотложных мер для преодоления сложившейся ситуации.
«Сегодня жители поселка Трудовое рассматривают возникшую проблему, как издевательство над людьми, — считает спикер краевого парламента Александр Ролик. — Я прошу всех должностных лиц, которые сегодня присутствуют на совещании, сделать все возможное, чтобы изменить отношение людей к власти, а она должна работать на людей и в их интересах. Депутаты Законодательного собрания готовы включиться в эту работу.
Я прошу администрацию Владивостока сообщить жителям поселка Трудовое о причинах отключения горячей воды, а также о том, когда она поступит в дома. Также я прошу прокуратуру провести проверку и определить ответственность должностных лиц, виновных в отключениях горячего водоснабжения. Сегодня ситуацию, сложившуюся в поселке, я беру под личный контроль, и буду работать над тем, чтобы подобное больше не повторилось в будущем.
Таким образом, на совещании было решено, что после устранения порывов теплотрасс в поселке Трудовое подача горячей воды в дома будет восстановлена в первой декаде августа 2017 года.