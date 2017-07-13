Жителя Прикамья лишили выезда за границу из-за долга в 500 тысяч рублей

Жителя Чусового лишили права выезда за границу из-за большого долга. Он должен был выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, однако делать это добровольно не хотел.

Как рассказали в службе судебных приставов, управляя своим автомобилем, мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая получила многочисленные травмы. За нанесение тяжкого вреда здоровью виновный должен был выплатить ей 500 тысяч рублей.