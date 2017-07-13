Жителя Прикамья лишили выезда за границу из-за долга в 500 тысяч рублей
Мужчина должен был выплатить эту сумму женщине, которая пострадала в аварии по его вине.
Мужчина должен был выплатить эту сумму женщине, которая пострадала в аварии по его вине.
Жителя Чусового лишили права выезда за границу
Как рассказали в службе судебных приставов, управляя своим автомобилем, мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая получила многочисленные травмы. За нанесение тяжкого вреда здоровью виновный должен был выплатить ей 500 тысяч рублей.
Так как погашать долг мужчина не желал, было решено применить другие меры воздействия. Должника лишили права выезда за границу. Также суд постановил удерживать часть суммы из его зарплаты. Таким образом, судебные приставы перечислили на счёт пострадавшей женщины 300 тысяч рублей.