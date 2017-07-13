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08:22 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы на отдыхе ищут тепло за рубежом

Турция или Сочи? Вот в чем вопрос.

Отправиться отдыхать теперь стало не так-то просто. Погодные условия этим летом не очень радуют челябинцев, да и цена на поездки тоже дает о себе знать.

Бытует мнение: в 2017 году запросы на российские курорты идут на спад, а заграничные туры набирают обороты. Редакция сайта cheltv.ru решила разобраться в этой ситуации и проанализировать куда же в этом году отправляются отдыхать южноуральцы, а для этого обратилась к туристическим компаниям Челябинской области.

«По сравнению с прошлым годом идет спад на 10−15% на российские курорты, — подтверждает Людмила Мосина, руководитель ассоциации туристических фирм Челябинской области, — Отдохнуть в Сочи или в Крыму стало дорогим удовольствием. За границу челябинцы, в основном, выезжают в Турцию, но так же и в другие страны, в том числе и в Европу. Большой процент раннего бронирования в этом году пришелся на Грецию».

Также по словам, Людмилы Мосиной, отправиться заграницу может позволить себе сегодня далеко не каждый житель Челябинска. Связано это с высокой стоимостью на европейские курорты.

В 2017 году открылось направление «Турция», но, как заявляет Людмила Михайловна, качество услуг и цена путевки в Сочи ничем не уступает турецким предложениям. Другое дело, что у наших соотечественников требования к качеству предоставляемых услуг немного другое. Российские туристы очень любят такую функцию, как «все включено». Но не все отечественные турфирмы могут предложить подобное своим клиентам.

Оксана Абдулина, также жительница Челябинска, недавно вернулась из Крыма: «Мой отдых был прекрасен: красивая природа, свежий воздух, экскурсии, шикарный отель и вкусная еда… Крым навсегда запомнится мне, как солнечное и уютное местечко, но в следующий раз я отправлюсь за границу. Ведь Россия Россией, а заграничные курорты намного лучше».

Челябинец Денис Сапожников предпочитает российские курорты иностранным турам. Этим летом он был в Сочи:

«В мою путевку были включены перелет, проживание, завтрак, обед и ужин. И отдых мой ничем не отличался от заграничного, к тому же я чувствовал себя в безопасности, в окружении «своих» людей. Запомнились и отель, и природа, и ресторан, а так же различные аттракционы и парки развлечений, экскурсии и исторические места, — рассказал Денис.

В этом году челябинцы чаще стали выбирать местные курорты.

Такие наблюдения сделала руководитель ассоциации турфирм Челябинской области Людмила Мосина. Это базы отдыха, оздоровительные санатории, места с конным спортом. Все туристические компании выделяют бронирование турпутевок по Челябинской области, а так же семейные туры в места с оздоровительной программой отдельно. Это и удобно и, вдобавок, полезно.

Особой популярностью пользуются короткие маршруты — выходные туры, обычно, на три дня. В 2017 году, на удивление, все рекорды бьет Астана, тогда как в пошлом году она была лишь на скамейке запасных. Также востребованы поездки в Казань, Верхотурье, Соль-Илецк.

В июне этого года рейтинг курортных мест распределился следующим образом:

  • Турция.
  • Кипр.
  • Сочи.
  • Черногория.
  • Греция.

«Туристы очень активно начали бронировать путевки на сентябрь и уже появляются запросы на зимние направления на октябрь. Люди выбирают те страны больше, куда лучше стоимость. И если в этом году, например, Испания очень дорогая, то туда где-то в 5 или в 6 раз снизился поток туристов», — рассказывает Алла Горбатова, директор агентства «Tez Tour» в Челябинске.

Получается в 2017 году, большее предпочтение южноуральцы отдают экономичным заграничным курортам, затем идут местные санатории и парк-отели, и на заднем плане остаются общероссийские курорты. Из-за холодной погоды россияне, в том числе и жители Южного Урала, ищут тепло за рубежом.

Ирина Архипова

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