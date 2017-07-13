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06:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг

Из родильного дома к врачам малыш поступил с родовой гипоксией.

В Красноярске врачи спасли новорождённого от смерти, охладив ему мозг.

Малыш с родовой гипоксией оперативно был доставлен из родильного дома в перинатальный центр Красноярска. Как сообщают в Крайздраве, ребенок родился с аноксическим поражением головного мозга.

«Счет шел на минуты. Прибывшая бригада РКЦ в специальном транспортном кювете на искусственной вентиляции легких транспортировала новорождённого в перинатальный центр», — отметили в ведомстве.

Для остановки гибели клеток головного мозга у маленького пациента необходимо было снизить температуру головы на несколько градусов. Ребенок был немедленно помещен в условия управляемой гипотермии, препятствующей повреждающему действию родовой гипоксии.

Благодаря четкой координации и оперативному взаимодействию специалистов ребенка удалось спасти. Сейчас ему предстоит период восстановления.

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