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06:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске ожидают визита Умы Турман для съемок фильма

Актриса намерена приехать в Сибирь в свой отпуск.

Американская актриса Ума Турман (Uma Thurman) намерена посетить Байкал в 2018 году. Иркутский режиссер Юрий Яшников получил предварительное согласие актрисы на съемки в его полнометражном игровом фильме, сообщает ГТРК «Иркутск».

«Договориться с голливудской звездой чрезвычайно сложно. Нужно пройти огромное количество согласований с агентами. Поэтому мы решили действовать по-русски, по-семейному. С начала вышли на ее отца, который в 2014 году приезжал на Байкал. Начали переговоры с ним. Ему идея съемок его дочери здесь, на наших красотах, понравилась, и он помог нам выйти на Уму лично. И сейчас мы согласовываем конкретные даты следующего лета, когда Турман приедет на Байкал», — цитирует издание Юрия Яшникова.

Актриса намерена приехать в Сибирь в свой отпуск. Здесь ее готовы встретить в иркутской общине буддийской традиционной Сангхи, с монахами которой встречался отец Умы Турман.

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