В Иркутске ожидают визита Умы Турман для съемок фильма
Актриса намерена приехать в Сибирь в свой отпуск.
Актриса намерена приехать в Сибирь в свой отпуск.
Американская актриса Ума Турман (Uma Thurman) намерена посетить Байкал в 2018 году. Иркутский режиссер Юрий Яшников получил предварительное согласие актрисы на съемки в его полнометражном игровом фильме, сообщает ГТРК «Иркутск».
«Договориться с голливудской звездой чрезвычайно сложно. Нужно пройти огромное количество согласований с агентами. Поэтому мы решили действовать
Актриса намерена приехать в Сибирь в свой отпуск. Здесь ее готовы встретить в иркутской общине буддийской традиционной Сангхи, с монахами которой встречался отец Умы Турман.