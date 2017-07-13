В Иркутске ожидают визита Умы Турман для съемок фильма

«Договориться с голливудской звездой чрезвычайно сложно. Нужно пройти огромное количество согласований с агентами. Поэтому мы решили действовать по-русски, по-семейному. С начала вышли на ее отца, который в 2014 году приезжал на Байкал. Начали переговоры с ним. Ему идея съемок его дочери здесь, на наших красотах, понравилась, и он помог нам выйти на Уму лично. И сейчас мы согласовываем конкретные даты следующего лета, когда Турман приедет на Байкал», — цитирует издание Юрия Яшникова.