Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Назван вид заболеваний, обнаруженный у 3,5 млн человек в России
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8ДТП в Баварии
07:04 (мск), источник: Интерфакс

Мощи Николая Чудотворца отправили из Москвы в Санкт-Петербург

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — В Кафедральном Храме Христа Спасителя ранним утром в четверг прошёл молебен в связи с проводами мощей Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербург, передаёт корреспондент «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

Возглавил молебен митрополит Истринский Арсений — первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в сослужении духовенства. В храме молились монашествующие города Москва.

«Наверное, нелегко было все эти дни служащим собора нести своё послушание», — сказал митрополит. По его словам, приложиться к мощам со «воздыханиями» прибывали люди от Астрахани до Дальнего Востока. «Мы с вами здесь в Москве видели очень много наших сограждан, которые стояли на набережной Москва-реки несколько часов, чтобы иметь мгновенье прикосновения к святыне», — сказал он.

Читайте также
В Москве закрыт доступ к мощам Николая Чудотворца

Митрополит Арсений выразил надежду, что все молитвы и скорбь будут услышаны Святым Николаем Чудотворцем. Владыка поблагодарил всех, кто пришёл ранним утром попрощаться с мощами — и простых людей, и государственных — и попросил помолиться всех присутствующих, чтобы путь мощей в Северную столицу прошёл хорошо и чтобы жители встретили святыню «с той же радостью, торжественностью и возвышенностью», с которыми она была встречена в Москве.

После молебна раку с мощами проводили в аэропорт «Внуково 3», откуда она отправится в Санкт-Петербург.

Почти 2 миллиона паломников поклонились мощам Николая Чудотворца за время их пребывания в Москве, заявил накануне на брифинге заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.

«По данным полиции, святыню сумели посетить на 12 часов ночи сегодняшнего дня 1 млн 807 тысяч 600 человек. Плюс за сегодняшний день и завтрашнее утро около 50 тысяч еще пройдет», — сказал К. Блаженов журналистам в среду.

Рекордное количество верующих пришли в кафедральный собор 10 июля — около 64 тысяч. В целом, начиная с 22 мая, когда мощи чудотворца были выставлены в храме Христа Спасителя, ежедневно поклониться им приходило от 18 тыс. до 60 тыс. человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
Москва изменит схему наземного транспорта из-за реновации
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь