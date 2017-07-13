Мощи Николая Чудотворца отправили из Москвы в Санкт-Петербург

Источник: РИА "Новости"

Возглавил молебен митрополит Истринский Арсений — первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в сослужении духовенства. В храме молились монашествующие города Москва.

«Наверное, нелегко было все эти дни служащим собора нести своё послушание», — сказал митрополит. По его словам, приложиться к мощам со «воздыханиями» прибывали люди от Астрахани до Дальнего Востока. «Мы с вами здесь в Москве видели очень много наших сограждан, которые стояли на набережной Москва-реки несколько часов, чтобы иметь мгновенье прикосновения к святыне», — сказал он.

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Митрополит Арсений выразил надежду, что все молитвы и скорбь будут услышаны Святым Николаем Чудотворцем. Владыка поблагодарил всех, кто пришёл ранним утром попрощаться с мощами — и простых людей, и государственных — и попросил помолиться всех присутствующих, чтобы путь мощей в Северную столицу прошёл хорошо и чтобы жители встретили святыню «с той же радостью, торжественностью и возвышенностью», с которыми она была встречена в Москве.

После молебна раку с мощами проводили в аэропорт «Внуково 3», откуда она отправится в Санкт-Петербург.

Почти 2 миллиона паломников поклонились мощам Николая Чудотворца за время их пребывания в Москве, заявил накануне на брифинге заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.

«По данным полиции, святыню сумели посетить на 12 часов ночи сегодняшнего дня 1 млн 807 тысяч 600 человек. Плюс за сегодняшний день и завтрашнее утро около 50 тысяч еще пройдет», — сказал К. Блаженов журналистам в среду.