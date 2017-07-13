Спор важнее экологии: власти ищут крайнего по свалке на Батарейной в Иркутске

Несанкционированная свалка на Батарейной в Иркутске стала перманентным явлением. Стихийно возникшая в 2013 году, иногда убираемая она периодически возникает вновь. Горы строительного мусора и металлоконструкций украшают Ново-Ленино. Жители садоводства «Ангара-3», рядом с домами которых и раскинулось «прекрасное» зрелище, очередной раз обратились в органы власти, чтобы решить проблему. Однако администрации города и области не торопятся исправлять ситуацию, поскольку не определились, кто должен убирать и за чей счет. Сплотить ведомства и структуры и обозначить пути решения проблемы удалось после выхода жителей на депутата Заксобрания. В перипетиях сложной ситуации разбирался корр. ИА IrkutskMedia.

История свалки началась в 2013 года, когда началось строительство супермаркета в ново-Ленино, рассказывает председатель садоводства Ангара-3 Евгений Милешкин. Он заметил, что изначально ни у кого вопросов и претензий к тому, что вывозят грунт не было, поскольку на месте нынешней свалки раньше была яма.

— История этой проблемы на Батарейной началась 4−5 лет назад. Где сейчас находится свалка, раньше была яма. Туда со стройки начали возить песок, ПГС, землю. Изначально на это никто внимания не обращал, поскольку отходов и мусора не было, жители думали, что там будет вестись какое-то строительство. Когда эта площадка сравнялась с проезжей частью, там сделали дамбу, чтобы с дороги было невозможно съехать. Но со временем эту насыпь разрушили в нескольких местах и стали завозить всякий строительный мусор: обломки бетона, строительных конструкций. Затем масштабы вывоза стали очень массовые, все везли отходы на эту отсыпанную площадку. Люди стали звонить, сообщать об этом, дальше терпеть было нельзя. Мы начали писать в администрацию Ленинского округа, прокуратуру, но ответа не последовало, — сказал Евгений Милешкин.

Председатель отметил, что плотно этой проблемой начали заниматься только с начала этого года, когда было написано обращение к депутату ЗС по Ленинскому округу Антону Красноштанову, который встретился с жителями, оценил проблему и пообещал привлечь к ее решению ответственных лиц. После этого к проблеме сразу стали проявлять интерес представители администрации города и Ленинского округа, Министерства природных ресурсов и экологии области, специалисты экологических служб. Житель заметил, что в прошлом году органы власти только давали знать, что помнят о проблеме, не принимая серьезных действий.

В результате совместной работы на месте обозначилась главная проблема — кто ответственен за свалку. Начальник отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска Татьяна Павлова сообщила, что вопрос с выделением средств на уборку осложнен тем, что земли, на которых находится свалка, не разграничены.

— Мы и сами знаем про эту свалку, она там уже много лет. Ждем выделения дополнительных средств на ее уборку. Если будут деньги — будет чиститься. Она находится на землях, муниципальная собственность, на которую не разграничена и принадлежит Министерству имущественных отношений, — резюмировала Татьяна Павлова.

Сотрудница администрации согласилась с тем, что там расположен целый полигон отходов. Для уборки необходимы значительные средства — более 1 млн рублей. Так же администрация округа направила обращение с перечнем свалок, включая и свалку на Батарейной, которые необходимо убрать, в комитет городского обустройства Иркутска.

Сейчас должны приниматься решения органами местного самоуправления, а именно администрацией Иркутска, поскольку свалка находится в границах и на землях города, — уверен начальник отдела государственного экологического надзора Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области Александр Карчевский. Он отметил, что заявления от жителей поступали и до 2013 года. Тогда мусор убрали за счет средств областного бюджета, но он появился опять. Это говорит о том, что администрация не приняла достаточных мер, чтобы свалка больше не возникала.

— Администрация должна ее убрать, на это у них в бюджете заложены средства. Они могут попытаться подать заявку на получение субсидии на уборку свалки, но это может не получиться, потому что ранее деньги на это мероприятие выделялись. И сейчас это будет как нецелевое расходование. То есть, когда им были выделены средства на уборку, они не озаботились, чтобы свалка вновь не появилась. Они должны были принять какие-то меры — ров вырыть, забор поставить, — заметил Александр Карчевский.

Судебная практика показывает, что за все находящееся в границах МО, за исключением моментов, связанных с землями лесного фонда, ответственность несут органы местного самоуправления, — подчеркнул эксперт. По таким вещам как неразграниченные земли, Минимущество никакого отношения не имеет.

— Конкретно администрация должна в этом случае решить этот вопрос. Если они не будут принимать ни каких действий, то мы со своей стороны будем принимать соответствующее решение, связанное с подачей искового заявления в отношении органа местного самоуправления, — сообщил Александр Карчевский.

В отделе охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области ситуацию с несанкционированной свалкой на Батарейной никак не прокомментировали, заявив, что такую информацию они предоставляют только по официальному запросу. Стоит отметить, что на место специалисты выезжали, и с ситуацией знакомы. В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области рассказали, что жалоб от жителей на свалку не поступало, однако подчеркнули, что ответственность за уборку свалки лежит на МО.

— Данная несанкционированная свалка находится на территории города Иркутска, поэтому всеми делами должна заниматься администрация. Она должна принять меры, чтобы свалку убрать и принять меры, чтобы в будущем ее больше не было, а также выявить нарушителей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В администрации Ленинского округа понимают, что уборка — это не единственный путь решения, поскольку через какое-то время свалка стихийно образуется вновь. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы установить видеокамеры и привлекать к ответственности нарушителей. Конечно, это хорошая мера, которая будет позволять отслеживать данную проблему, но спасет ли в дальнейшем видеофиксация от появления мусора? Этот случай далеко не единичный в Иркутске, области и стране. Говорит он о многом: неотстроенности системы, долгом периоде принятия решений и кивания в сторону друг друга, запутанности ситуаций.

— У нас такая армия чиновников, что все проблемы должны решаться по звонку жителей. Однако, сегодня мы видим, что идет работа ради работы, а воз и ныне там. Вот маленький пример. Обычная свалка. Но уже несколько лет жители не могут ни до кого достучаться. О чем это говорит? О том, что порядка и контроля нет, — комментирует ситуацию депутат Законодательного Собрания Приангарья Антон Красноштанов.