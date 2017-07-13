Спор важнее экологии: власти ищут крайнего по свалке на Батарейной в Иркутске
Администрации города и области выясняют вопросы принадлежности земли и решают, кто будет убирать свалку и за чей счет.
Администрации города и области выясняют вопросы принадлежности земли и решают, кто будет убирать свалку и за чей счет.
Несанкционированная свалка на Батарейной в Иркутске стала перманентным явлением. Стихийно возникшая в 2013 году, иногда убираемая она периодически возникает вновь. Горы строительного мусора и металлоконструкций украшают
История свалки началась в 2013 года, когда началось строительство супермаркета в
— История этой проблемы на Батарейной началась 4−5 лет назад. Где сейчас находится свалка, раньше была яма. Туда со стройки начали возить песок, ПГС, землю. Изначально на это никто внимания не обращал, поскольку отходов и мусора не было, жители думали, что там будет вестись
Председатель отметил, что плотно этой проблемой начали заниматься только с начала этого года, когда было написано обращение к депутату ЗС по Ленинскому округу Антону Красноштанову, который встретился с жителями, оценил проблему и пообещал привлечь к ее решению ответственных лиц. После этого к проблеме сразу стали проявлять интерес представители администрации города и Ленинского округа, Министерства природных ресурсов и экологии области, специалисты экологических служб. Житель заметил, что в прошлом году органы власти только давали знать, что помнят о проблеме, не принимая серьезных действий.
В результате совместной работы на месте обозначилась главная проблема — кто ответственен за свалку. Начальник отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска Татьяна Павлова сообщила, что вопрос с выделением средств на уборку осложнен тем, что земли, на которых находится свалка, не разграничены.
— Мы и сами знаем про эту свалку, она там уже много лет. Ждем выделения дополнительных средств на ее уборку. Если будут деньги — будет чиститься. Она находится на землях, муниципальная собственность, на которую не разграничена и принадлежит Министерству имущественных отношений, — резюмировала Татьяна Павлова.
Сотрудница администрации согласилась с тем, что там расположен целый полигон отходов. Для уборки необходимы значительные средства — более 1 млн рублей. Так же администрация округа направила обращение с перечнем свалок, включая и свалку на Батарейной, которые необходимо убрать, в комитет городского обустройства Иркутска.
Сейчас должны приниматься решения органами местного самоуправления, а именно администрацией Иркутска, поскольку свалка находится в границах и на землях города, — уверен начальник отдела государственного экологического надзора Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области Александр Карчевский. Он отметил, что заявления от жителей поступали и до 2013 года. Тогда мусор убрали за счет средств областного бюджета, но он появился опять. Это говорит о том, что администрация не приняла достаточных мер, чтобы свалка больше не возникала.
— Администрация должна ее убрать, на это у них в бюджете заложены средства. Они могут попытаться подать заявку на получение субсидии на уборку свалки, но это может не получиться, потому что ранее деньги на это мероприятие выделялись. И сейчас это будет как нецелевое расходование. То есть, когда им были выделены средства на уборку, они не озаботились, чтобы свалка вновь не появилась. Они должны были принять
Судебная практика показывает, что за все находящееся в границах МО, за исключением моментов, связанных с землями лесного фонда, ответственность несут органы местного самоуправления, — подчеркнул эксперт. По таким вещам как неразграниченные земли, Минимущество никакого отношения не имеет.
— Конкретно администрация должна в этом случае решить этот вопрос. Если они не будут принимать ни каких действий, то мы со своей стороны будем принимать соответствующее решение, связанное с подачей искового заявления в отношении органа местного самоуправления, — сообщил Александр Карчевский.
В отделе охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области ситуацию с несанкционированной свалкой на Батарейной никак не прокомментировали, заявив, что такую информацию они предоставляют только по официальному запросу. Стоит отметить, что на место специалисты выезжали, и с ситуацией знакомы. В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области рассказали, что жалоб от жителей на свалку не поступало, однако подчеркнули, что ответственность за уборку свалки лежит на МО.
— Данная несанкционированная свалка находится на территории города Иркутска, поэтому всеми делами должна заниматься администрация. Она должна принять меры, чтобы свалку убрать и принять меры, чтобы в будущем ее больше не было, а также выявить нарушителей, — рассказали в
В администрации Ленинского округа понимают, что уборка — это не единственный путь решения, поскольку через
— У нас такая армия чиновников, что все проблемы должны решаться по звонку жителей. Однако, сегодня мы видим, что идет работа ради работы, а воз и ныне там. Вот маленький пример. Обычная свалка. Но уже несколько лет жители не могут ни до кого достучаться. О чем это говорит? О том, что порядка и контроля нет, — комментирует ситуацию депутат Законодательного Собрания Приангарья Антон Красноштанов.
Вынесший проблему жителей на региональный уровень народный избранник считает, что и дальше придется контролировать процесс решения проблемы по свалке. Мало убрать, нужно еще сделать так, чтобы она не образовалась вновь. А это привлечение участковых, активных жителей, администрации. Причем органы власти знают, что надо делать, но как всегда стараются найти крайнего, переложить ответственность. И жители, по факту, остаются наедине со своей проблемой.