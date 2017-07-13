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07:21 (мск), источник: VN.ru

Каскадный водопад появился в Новосибирске

Новая достопримечательность появилась в Новосибирске: природа создала в нашем городе водопад — правда, только на время ливня. Фото водопада рядом со станцией метро «Гагаринская» появилось в Сети.

Водопад образовался во время сильного дождя, затопившего многие улицы Новосибирска. Воды было так много, что ее потоки хлынули вниз по уступам с железнодорожного переезда через Красный проспект. Разумеется, после окончания дождя водопад иссяк, однако можно ожидать его возрождения во время очередного ливня.

«Красота-то какая», «эпичненько», «и в Карпысак не надо ехать» — так отреагировали на чудо природы местные жители в соцсетях.

Помимо этого, в «реки» и «озера» превратились многие улицы. Так, в огромной луже на пересечении улиц Александара Невского и Театральной «утонули» Nissan и «Москвич». А в еще одном «море» на Ипподромской рядом с улицей Кропоткина также «хлебнули воды» несколько автомобилей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также затопило дорогу на улицах Гоголя, Мичурина, Фабричной и других магистралях города, сообщают очевидцы. На некоторых участках улицы Кропоткина легковые машины уходили под воду по лобовое стекло. Однако этими проявлениями стихия не ограничилась — на той же Кропоткина поток воды привел к падению бетонных блоков на припаркованные около дома № 261 автомобили. Больше всех пострадала Honda Civic, которой раздавило бок, сообщает «Автоспас».

Ливневая канализация в очередной раз оказалась не готова к обильным осадкам. В июне в преддверии летних дождей была сделана промывка ливневой канализации на левом берегу в районе площади Труда. Однако на расчистку всех проблемных мест городу не хватает финансирования.

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