Каскадный водопад появился в Новосибирске

Водопад образовался во время сильного дождя, затопившего многие улицы Новосибирска. Воды было так много, что ее потоки хлынули вниз по уступам с железнодорожного переезда через Красный проспект. Разумеется, после окончания дождя водопад иссяк, однако можно ожидать его возрождения во время очередного ливня.

«Красота-то какая», «эпичненько», «и в Карпысак не надо ехать» — так отреагировали на чудо природы местные жители в соцсетях.

Помимо этого, в «реки» и «озера» превратились многие улицы. Так, в огромной луже на пересечении улиц Александара Невского и Театральной «утонули» Nissan и «Москвич». А в еще одном «море» на Ипподромской рядом с улицей Кропоткина также «хлебнули воды» несколько автомобилей.

<div id="vk_post_-31101527_5696546"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31101527_5696546", -31101527, 5696546, '1VogqLIy3OQS7GVKM9Kot69RXM-k')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также затопило дорогу на улицах Гоголя, Мичурина, Фабричной и других магистралях города, сообщают очевидцы. На некоторых участках улицы Кропоткина легковые машины уходили под воду по лобовое стекло. Однако этими проявлениями стихия не ограничилась — на той же Кропоткина поток воды привел к падению бетонных блоков на припаркованные около дома № 261 автомобили. Больше всех пострадала Honda Civic, которой раздавило бок, сообщает «Автоспас».