Судившегося с «Вестями» красноярца восстановили на работе
Уволенный после избиения коллегой редактор «Вестей» получит компенсацию морального вреда и зарплату за период, когда он не работал.
Уволенный после избиения коллегой редактор «Вестей» получит компенсацию морального вреда и зарплату за период, когда он не работал.
Красноярец Дмитрий Скоробутов 15 лет проработал на ВГТРК, большую часть из которых занимал должность
11 июля Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Дмитрия Скоробутова. Приказ об увольнении признали незаконным, самого
«Представители ВГТРК отказались от подачи апелляции. Слишком очевидные и грубые нарушения закона были допущены при моем увольнении. С решением суда они согласились в зале судебных заседаний», — отметил Дмитрий Скоробутов.
У сторон есть еще 30 дней на то, чтобы оспорить решение суда.