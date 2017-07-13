Судившегося с «Вестями» красноярца восстановили на работе

Источник: AP 2017

Красноярец Дмитрий Скоробутов 15 лет проработал на ВГТРК, большую часть из которых занимал должность шеф-редактора новостей. В августе прошлого года, из-за профессиональных разногласий, мужчину избил коллега. Желая замять конфликт, руководство «Вестей» уволило Дмитрия Скоробутова, пока он был на больничном. Мужчина обратился в суд с требованием восстановить его на работе, выплатить компенсацию и устранить другие нарушения трудового законодательства, с которыми он столкнулся за годы работы на федеральном канале.

11 июля Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Дмитрия Скоробутова. Приказ об увольнении признали незаконным, самого шеф-редактора восстановили на работе. Теперь руководство ВГТРК должно выплатить мужчине компенсацию морального вреда и зарплату за тот период, когда он не работал.

«Представители ВГТРК отказались от подачи апелляции. Слишком очевидные и грубые нарушения закона были допущены при моем увольнении. С решением суда они согласились в зале судебных заседаний», — отметил Дмитрий Скоробутов.