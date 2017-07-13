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07:18 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске на 14—16 июля: дождливая депрессия

В Новосибирск летняя жара придет еще не скоро. Температура воздуха в ближайшие выходные 15,16 июля будет ниже климатической нормы на 1−4 градуса, ожидаются дожди и ветер.

Сейчас в Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 14,2 градуса тепла, атмосферное давление 741,4 мм. рт.ст., ветер северо-восточный 1 м/с, влажность 88%.

Как сообщил корреспонденту VN.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцента Ренад Ягудин, основываясь на долгосрочном прогнозе на вторую декаду июля, возвращения жаркой летней погоды новосибирцам ждать не приходится. В ближайшие выходные над городом воцарится циклоническая депрессия с характерными для нее низким атмосферным давлением, грозами с порывистыми ветрами. Воздушные массы с северных районов принесут похолодание. Температура в эти дни будет ниже климатической нормы на 1−4 градуса. В ночные часы ожидается 6−11 градусов, местами до +16, днем — до +18 градусов.

Температура воды в Оби составляет 20,2 градуса тепла, в Обском водохранилище — 21,4.

Напомним, вчера сильный ливень обрушился к концу рабочего дня на центральную часть Новосибирска. В соцсетях появились видеоролики с «морями» и «реками», образовавшимися на улицах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, в огромной луже на пересечении улиц Александра Невского и Театральной «утонули» Nissan и «Москвич». А в еще одном «море» на Ипподромской рядом с улицей Кропоткина также «хлебнули воды» несколько автомобилей.

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