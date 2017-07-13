Погода в Новосибирске на 14—16 июля: дождливая депрессия
В Новосибирск летняя жара придет еще не скоро. Температура воздуха в ближайшие выходные 15,16 июля будет ниже климатической нормы на 1−4 градуса, ожидаются дожди и ветер.
В Новосибирск летняя жара придет еще не скоро. Температура воздуха в ближайшие выходные 15,16 июля будет ниже климатической нормы на 1−4 градуса, ожидаются дожди и ветер.
Сейчас в Новосибирске, по данным
Как сообщил корреспонденту VN.ru
Температура воды в Оби составляет 20,2 градуса тепла, в Обском водохранилище — 21,4.
Напомним, вчера сильный ливень обрушился к концу рабочего дня на центральную часть Новосибирска. В соцсетях появились видеоролики с «морями» и «реками», образовавшимися на улицах.
Так, в огромной луже на пересечении улиц Александра Невского и Театральной «утонули» Nissan и «Москвич». А в еще одном «море» на Ипподромской рядом с улицей Кропоткина также «хлебнули воды» несколько автомобилей.