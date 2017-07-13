Драмтеатр Иркутска капитально отремонтируют на 55 млн рублей

Как 13 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, значительную часть средств — 35 млн рублей — потратят на текущий ремонт основного здания. Специалисты приведут в порядок ложи и зрительскую часть здания, коридоры, лестничные марши, служебные и подсобные помещения, восстановят лепной и деревянный декор, паркет, напольное покрытие, потолочную розетку над зрительным залом.

На основной и камерной сценах проведут капитальный ремонт планшетов (полов). Они были установлены во время реконструкции театра в 1997—1999 годах и очень изношены, так как интенсивно эксплуатируются. Их заменят планшетами из сухого клееного пиломатериала высшей категории, при этом будут использованы современные методы крепежа, выполнена противопожарная обработка древесины и покраска.

Большие работы проведут в здании пристроя театра. В нём отремонтируют служебные помещения в подвальном и на первом этажах, заменят металлические отливы по фасаду, проведут частичный ремонт кровель, для создания нужного уклона для отвода воды от здания отремонтируют отмостку с перекладкой тротуарной плитки, проведут изоляцию цокольной части. Также в основном здании и пристрое театра заменят трубопроводы крупных диаметров на холодном, горячем водоснабжении и отоплении.