В Омске состоится первая «Ночь квестов»

Уникальное для Омска мероприятие решили организовать компании по организации интеллектуального отдыха — первую «Ночь квестов». Подобные мероприятия уже проходили в столицах и других крупных городах, и вот теперь у омичей появился шанс за одну ночь получить целый спектр эмоций и впечатлений.

Мероприятие пройдёт в пятницу, 21 июля, с 19:00 до 06:00 утра следующего дня. Интересно, что организаторы не просто так выбрали именно этот день. По аналогии с «Чёрной пятницей» цена на прохождение каждой локации компании, участвующей в «Ночи квестов», будет снижена на 40 процентов. Целью мероприятия является широкое информирование омичей о новых квестах города и популяризация активного интеллектуального отдыха.

Уникальность омской «Ночи квестов» заключается в том, что, помимо скидок на игры, участники получат более сотни призов, предоставленных спонсорами и партнёрами мероприятия. Главным призом станет возврат команде, прошедшей во время «Ночи квестов» наибольшее количество локаций, всех потраченных на игры средств.

Справка:

Омскую «Ночь квестов» организуют 15 компаний, количество локаций, которые смогут посетить любители интеллектуального отдыха, составит более 25. Более подробную информацию об организаторе, порядке проведения мероприятия и выдаче призов можно посмотреть по ссылке.