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07:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дожди, грозы и град устремились в Казахстан

Арктическое дыхание понемногу начали на себе ощущать жители Казахстана. Чьи капризы делают погоду нелетной и совсем не летней, рассказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Раушан Калманбаева.

Источник: Sputniknews.kz

«На Казахстан продолжает поступать влажный воздух с побережья арктических морей. Поэтому в большинстве областей за прошедшие сутки местами прошли грозовые кратковременные дожди, и температура воздуха на 2−5 градусов стала ниже климатической нормы. Лишь на юге и юго-востоке республики она была выше нормы, но уже без 40-градусной жары», — объяснила Раушан Калманбаева.

Неприятным сюрпризом стал неожиданно выпавший град на территории Западного Казахстана во вторник, 11 июля. Неутешительные прогнозы делают синоптики и для жителей столичного края — в Астане в четверг было объявлено штормовое предупреждение.

«В предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать воздушные массы с севера, поэтому ожидаются дожди, грозы, местами град, сильный порывистый ветер и температура воздуха ниже нормы на 3−5 градусов», — отметила Раушан Калманбаева.

В столице столбики термометров в ближайшие трое суток не поднимутся выше 21 градуса тепла, а жители горного Алматы будут гулять по городу, наслаждаясь почти 30-градусной жарой.

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