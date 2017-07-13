Дожди, грозы и град устремились в Казахстан
Арктическое дыхание понемногу начали на себе ощущать жители Казахстана. Чьи капризы делают погоду нелетной и совсем не летней, рассказала
Арктическое дыхание понемногу начали на себе ощущать жители Казахстана. Чьи капризы делают погоду нелетной и совсем не летней, рассказала
«На Казахстан продолжает поступать влажный воздух с побережья арктических морей. Поэтому в большинстве областей за прошедшие сутки местами прошли грозовые кратковременные дожди, и температура воздуха на 2−5 градусов стала ниже климатической нормы. Лишь на юге и
Неприятным сюрпризом стал неожиданно выпавший град на территории Западного Казахстана во вторник, 11 июля. Неутешительные прогнозы делают синоптики и для жителей столичного края — в Астане в четверг было объявлено штормовое предупреждение.
«В предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать воздушные массы с севера, поэтому ожидаются дожди, грозы, местами град, сильный порывистый ветер и температура воздуха ниже нормы на 3−5 градусов», — отметила Раушан Калманбаева.
В столице столбики термометров в ближайшие трое суток не поднимутся выше 21 градуса тепла, а жители горного Алматы будут гулять по городу, наслаждаясь почти 30-градусной жарой.