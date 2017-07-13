Дожди, грозы и град устремились в Казахстан

Источник: Sputniknews.kz

«На Казахстан продолжает поступать влажный воздух с побережья арктических морей. Поэтому в большинстве областей за прошедшие сутки местами прошли грозовые кратковременные дожди, и температура воздуха на 2−5 градусов стала ниже климатической нормы. Лишь на юге и юго-востоке республики она была выше нормы, но уже без 40-градусной жары», — объяснила Раушан Калманбаева.

Неприятным сюрпризом стал неожиданно выпавший град на территории Западного Казахстана во вторник, 11 июля. Неутешительные прогнозы делают синоптики и для жителей столичного края — в Астане в четверг было объявлено штормовое предупреждение.

«В предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать воздушные массы с севера, поэтому ожидаются дожди, грозы, местами град, сильный порывистый ветер и температура воздуха ниже нормы на 3−5 градусов», — отметила Раушан Калманбаева.