В понедельник в Новосибирске завоют сирены, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

17 июля с 11:20 до 15 часов в Новосибирске пройдет проверка систем оповещения. С 11:20 до 11:30 пройдет краткий перехват сигнала канала «Россия 1».

Сирены завоют в период с 14:35 до 14:45.

«С 14.45 до 15.00 состоится перехват радиовещания на 9 популярных в Новосибирске и области радиостанциях УКВ — FM и КВ диапазонов (“Радио России”, “Маяк”, “Вести FМ”, радио “Слово”, “Юнитон”, “Новосибирская городская волна” “Европа плюс”, радио “Дача”, “Бизнес FМ”). В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения», — рассказали в МЧС.

С 14 до 15 проверят локальные системы оповещения — экраны в местах массового скопления населения, расположенные на 9 станциях Новосибирского метрополитена, аэропорт «Толмачево», железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный», «Новосибирск- Западный», «Экспресс-пригород».